Las primeras colecciones limitadas de ‟Blind Boxes" de Miniso llegan a España y Portugal Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 10:12 h (CET) Son cinco las colecciones de ‟Blind Boxes" de edición limitada que Miniso lanza esta semana en España y Portugal y que ya han sido un éxito en todo el mundo: Mickey y Sus Amigos, Villanas de Disney, We Bare Bears, Tom y Jerry y Winnie Pooh. Gracias a su cuidado diseño y a la capacidad de Miniso de llegar al público a través de sus 4.500 tiendas, las ‟Blind Boxes" de la marca causan furor entre coleccionistas y fans de estos conocidos personajes en todo el mundo Miniso, la marca de diseño japonés líder mundial en productos de lifestyle de alta calidad y buen precio, anuncia el lanzamiento en España y Portugal de sus famosas colecciones de Blind Boxes de edición limitada. El lanzamiento de esta innovadora propuesta de Miniso se hace coincidir con las próximas aperturas de las nuevas tiendas de la marca en Oporto, esta semana, y en Vigo, en el Centro Comercial Vialia, el próximo día 30 de septiembre.

Gracias a las licencias de Disney, Warner y otras grandes marcas globales con las que Miniso colabora, las primeras cinco colecciones de Blind Boxes que llegan hoy a España y Portugal serán de personajes de las conocidas series Mickey y Sus Amigos, Villanas de Disney, We Bare Bears, Tom y Jerry y Winnie Pooh. Cada una de estas series forma una colección en sí misma de 9 a 12 figuras distintas, que se adquieren en tiendas de Miniso en preciosas cajas sorpresa en las que el coleccionista no sabe exactamente qué figura de la colección le va a tocar.

Estas colecciones, que desde su lanzamiento se venden por millones en todo el mundo, ofrecen al coleccionista la posibilidad de disfrutar jugando a completar la colección y, al mismo tiempo, participar con el juego de intercambio que surge entre los fans de Miniso que buscan hacerse con las figuras que les faltan.

“Estamos encantados de poder traer a España y Portugal las famosas colecciones de Blind Boxes de Miniso, que se encuentran entre las que más éxito están teniendo en todo el mundo y que ahora se podrán conseguir también en nuestras tiendas en la península”, ha comentado Ana Rivera, directora general de MINISO para España y Portugal. “Además, gracias a la gran recepción que estamos teniendo entre los consumidores ibéricos, estos días en Miniso también celebramos la apertura de dos nuevas tiendas, una en Oporto y otra en el Centro Comercial Vialia, en Vigo”, ha concluido Rivera.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso tienen precios sorprendentes, fidelizando a clientes de entre 18 y 40 años. Todos los productos de la marca surgen de la “Miniso Original Design Academy” (MOD), garantizando de esta manera la consistencia y la excelencia en el diseño. MOD cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur. El equipo de la Academia trabaja continuamente en la creación de productos funcionales e innovadores para una vida simple. Esta mirada única del diseño de Miniso ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, entre ellos los “Red Dot Design Award 2020 y 2021”, “iF Design Award” y A’ Design Awards.

