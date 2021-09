El lujo se viste de hamburguesa en "El Golpetazo" Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 10:03 h (CET) MUERDO presenta "El Golpetazo", el primer spot-movie producido por una marca de hamburguesas para elevar este producto a la categoría de joya. Y es que son las joyas más famosas de la historia las que dan nombre a sus creaciones Ayer se estrenó en redes sociales "El Golpetazo", basada en la ficticia vida de Rosario Martín, la ladrona de guante blanco más buscada y jamás encontrada de los años 50. Se le atribuyen un sin fin de robos por todo el mundo. Alguna de las piezas que tiene en su poder son el Diamante Hope, La Perla Peregrina o el famoso colgante Luna de Baroda. En el año 91 Rosario Martín desapareció de escena sin dejar rastro. No se conocía el motivo de su retirada hasta ayer. 30 años después descubrimos quién sigue sus pasos.

Esta es la trama central de "El Golpetazo", un "corto" en formato digital con el que MUERDO aterriza en Madrid para demostrar la personalidad folclórica y urbana que le envuelve. Con una imagen disruptiva que llama la atención, MUERDO apuesta por contenido como “El Golpetazo”, el cuál sintetiza con maestría esta mezcla de conceptos antagónicos que cobran perfecto sentido cuando se aplican con gusto en la cocina hamburguesera. Así lo afirma Estíbaliz Ruiz, creadora de MUERDO: "Somos de pueblo, pero con rollo cosmopolita. Nuestras raíces rurales nos permiten conocer y mimar la materia prima a la perfección. Con los ingredientes con los que tu abuela te hace un guiso, nosotros te hacemos una hamburguesa. ¿Y quién come mal en casa de la abuela?"

Y la cosa no queda ahí. Esta producción cinematográfica para su banda sonora ha contado con la voz y actuación de MANOLA.La cantanteha versionado la famosa canción "Mammy Blue" con una delicadeza y una sensualidad al más puro estilo de un filme de James Bond. Su voz, más cerca del soul que de lo urbano, suena a finales de los 90’ y a puro 2021.

MUERDO aterriza en la capital pisando fuerte al grito de #MUERDEMADRID

