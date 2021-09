Yeedi Vac Station, el revolucionario robot aspirador 3 en 1 Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 09:07 h (CET) El nuevo yeedi vac station ya está aquí. Vaciado automático, fregado y navegación visual inteligente. yeedi vac station es el mejor héroe de limpieza del hogar 3 en 1. Ya es posible comprar yeedi vac station en Amazon con un descuento de 100 euros Barrer y fregar siempre ha sido una actividad tediosa que puede ocupar mucho tiempo. Pero desde hace ya unos años han eclosionado una serie de aspiradores sin cables que ellas solas recorren todo lo ancho y largo del piso para aspirar el polvo y la suciedad acumulada

Este mercado evoluciona día a día y ahora ha aparecido un nuevo electrodoméstico de la limpieza que es un 3 en 1: aspira, friega y auto-vacía de su polvo. Se trata del Yeedi Vac Station, un nuevo robot de limpieza que pretende revolucionar el mercado.

Yeedi Vac Station, un robot aspirador 3 en 1

Las ventajas de disponer de un robot aspirador son varias según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). “La comodidad y la ligereza son dos de los puntos fuertes de los aspiradores escoba” destacan, sobre todo por el hecho de que se cargan con baterías y no van cableadas. Pero hay un par de limitaciones de estos robots aspiradores: la capacidad de sus depósitos es bastante limitada por lo que requieren ser vaciados frecuentemente. Además, su poder de succión es menor en comparación con los aspiradores tipo trineo, los de toda la vida.

Pero ahora estos inconvenientes se han superado con la irrupción del Yeedi Vac Station. El nuevo robot de Yeedi permite la recogida por aspiración del polvo y la suciedad más visible, pero al mismo tiempo pasa la mopa para que quede bien fregado. El tercer punto diferencial de este aspirador es que dispone de un sistema de auto-vaciado al cubo que también sirve como punto de recarga. La capacidad de acumulación de polvo y suciedad permite que se pueda vaciar el cubo una vez al mes.

Además, ahora el Yeedi Vac Station, está a un precio reducido en Amazon. Con el código YEEDIVAC, obtendrás un descuento de 50 euros, de los 449’99 a los 399’99 Euros del 23 al 24 de septiembre.

La revolución tecnológica de Yeedi Vac Station

Gracias a Yeedi Vac Station, no habrá ningún rincón de la casa donde pueda llegar y aspirar efectivamente. Estos son algunos de los aspectos técnicos que hacen que este robot de limpieza sea lo más eficiente posible:

Potencia de succión: una de las grandes ventajas competitivas es su capacidad de succionar cualquier superficie. Tiene una potencia de succión de 3000Pa, la más fuerte del mercado, con el que puede barrer el pelo de las mascotas, desmenuzamientos y hasta suciedad incrustada en el suelo.

Sensor ultrasónico: no solo es que deba tener una buena potencia de succión, sino que pueda recurrir cualquier tipo de superficie y ser igual de eficiente. Por eso dispone de un sensor ultrasónico que permite detectar la superficie por la que recurre. Esto es importante en el caso de las alfombras, pues entonces utilizará más potencia de succión para aspirar aquella suciedad más oculta e incrustada. Además, detendrá la función de fregona.

Sensores de seguimiento: estos sensores aportan una tecnología de mapeo visual con el que el robot puede circular por todos los rincones de la casa sin golpes fortuitos (hasta tiene unos sensores anti caídas para que no caiga escaleras abajo), ni puntos ciegos.

Múltiples aplicaciones: este robot aspirador permite una programación multitarea que puede ser programada a través del Smartphone. Se puede programar la hora de aspiración, las habitaciones que necesita limpiar o establecer un área virtual para limpiar.

Batería de larga duración: tiene incorporada una batería de 5200mAh con lo que le permita una autonomía de hasta 200 minutos, cubriendo hasta 200 pies cuadrados).

Conectada con los altavoces inteligentes: puede estar sincronizado con altavoces como Alexa o el Google Assistant para que se le pueda dar órdenes con la voz. Yeedi Vac Station, ha recibido el Red Dot 2021, un premio internacional a los mejores productos tecnológicos por su diseño fácil e innovador. Un hito para Yeedi, una marca que tiene poco más de un año de vida y cuyo robot aspirador es la estrella del catálogo.

