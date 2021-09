Una gobernación muy dañina España va en caída libre en muchas cosas Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 23 de septiembre de 2021, 09:39 h (CET) El título con que encabezo mi escrito de hoy, aunque pudiera parecer exagerado, es el fiel reflejo de las políticas de la amalgama de partidos izquierdosos y antisistema, que conforman el gobierno de España. El antiguo PSOE hoy PEOS (Partido de Ególatras, Opresores y Sabandijas) se alineó con Podemos, muy pocas horas después de la promesa del embustero Sánchez de no pactar con ellos.

Incluso afirmó que si eso sucediera no podría dormir. A partir de ahí, descalabro tras descalabro, España va en caída libre en muchas cosas. Voy a refrescar la memoria para que no nos olvidemos quién nos gobierna. Al cateto mayor del reino, plagiador, embustero y traidor, no le importa en absoluto España y los españoles; él solo quiere estar en el poder, aunque no hace una “a derechas”.

Se reúne con los separatistas catalanes, poniendo en un plano de igualdad el Estado español, con una Comunidad Autónoma que, además es la más separatista. Sin embargo, hace oídos sordos a las justas reivindicaciones de la Comunidad autónoma Andaluza a quien niega lo que por otro lado da a manos llenas a otras de su cuerda. Consiente que se hagan homenajes a un terrorista como Parot (lo que no consiente ningún gobierno del mundo) para que no se enfaden los políticos vascos a los que necesitan para mantenerse en La Moncloa.

Es el político que a más afines ha colocado en puestos de relevancia, con buenos sueldos, empezando por su esposa, cuyo importe no conocemos, porque él es así de "discreto". Eligió a Tezanos, para que, de vez en cuando, le haga "una encuesta guapa" y "saque pecho" ante los suyos, porque a los demás no nos engaña pues sabemos que son encuestas cocinadas,como se ha demostrado con los resultados en las elecciones. Pero él… sigue.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.