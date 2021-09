Las ventajas y usos de los drones para reparto y logística: Aeroescuela Xtreme Emprendedores de Hoy

Los drones profesionales tienen cada vez más presencia en todos los sectores industriales o empresariales. Más allá de la entrega de paquetes, estos dispositivos también se pueden utilizar para organizar almacenes, realizar fotografías, grabaciones aéreas y muchas otras funciones.

Su uso brinda múltiples ventajas, como la optimización del tiempo y la disminución del personal encargado de ciertas tareas. Sin embargo, para aprovechar sus cualidades es necesario invertir en formación profesional para un manejo adecuado. Por esta razón, la Aeroescuela Xtreme cuenta con varias clases destinadas a personas que quieran convertirse en pilotos profesionales de drones.

El sector logístico incluye múltiples tareas que se deben cumplir en un horario específico. Para muchas empresas puede ser complicado encargarse de todo lo que implica su sector logístico debido a la falta de personal. Por ello, los drones profesionales son una herramienta muy útil, ya sean utilizados para la entrega de paquetes o para gestionar un almacén grande. Al no usar carreteras para moverse de un lugar a otro, los drones llegan mucho más rápido a sus destinos, ya que no se enfrentan al tráfico. Esto también les permite acceder a lugares remotos a los que sería complicado llegar por vías comunes.

Cabe destacar que estos aparatos funcionan con electricidad, por lo que no resultan tan contaminantes como un vehículo o un avión. Asimismo, son prácticos, ya que aunque requieren mantenimiento, control y personal que los opere, en general resultan más sencillos que las vías tradicionales.

¿A qué se dedica Aeroescuela Xtreme? Para poder utilizar drones de manera profesional, sea en el sector logístico u otra actividad, es necesario contar con una formación aprobada y una licencia. La Aeroescuela Xtreme ofrece cursos especializados en diferentes campos. Cuenta con una experiencia de alrededor de 15 años volando drones para realizar fotografías o grabaciones aéreas. Asimismo, cuenta con el conocimiento necesario para instruir a otros y enseñarles a realizar una adecuada navegación y seguridad aérea.

Cada curso cuenta con contenido valioso y profesores cualificados para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Los interesados pueden elegir entre talleres básicos y cursos avanzados. Además de aprender sobre el pilotaje, otras clases están enfocadas a la radiotelefonía de drones, el uso de drones para emergencias y seguridad, agricultura y teledetección, fotogrametría, topografía y en el mundo audiovisual y del cine.

En este sentido, los drones profesionales pueden ser usados en una amplia cantidad de sectores comerciales para mejorar su logística y organización. Por este motivo, cada vez son más las empresas que implementan su uso en sus operaciones.

