A de Ahorro: las nuevas tendencias de maquillaje con eyeliner y rubor

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 09:37 h (CET)

El maquillaje suele estar marcado por las tendencias de las redes sociales y las pasarelas. Este año se posicionan enfoques divididos para todos los gustos, tanto estilos sencillos o “cara de bebé” como más elaborados y llamativos. En ambos, el uso del rubor, eyeliner y otros productos de belleza va variando según los gustos, necesidades y características de cada rostro.

En cualquier caso, A de Ahorro es un proveedor de cosméticos y artículos de estética de primera calidad muy recomendado para todo el público español.

¿Cuáles son las tendencias de maquillaje este 2021? Las tendencias de maquillaje actuales que invaden los eventos e internet han encontrado su inspiración en las rutinas actuales. El uso de la mascarilla y la rutina del confinamiento ha provocado que se siga la tendencia del no makeup, también llamado Soft glow skin o efecto buena cara. Se trata de un estilo que refleja una piel luminosa, brillante, sonrojada con rubor y tersa, simulando la piel de los bebés. Este es posible lograrlo a través de la hidratación extrema, el uso de correctores y bases ligeras sin acabado mate y el iluminador aplicado en zonas estratégicas.

Por otro lado, las nuevas medidas de control de COVID-19, que flexibilizan el uso de la mascarilla en espacios abiertos, han traído consigo maquillajes coloridos y atrevidos. Esto se ha reflejado durante el verano a través de grandes sombreados en los ojos con productos de color neón, delineados gráficos y originales, cejas gruesas, labios gloss o Juicy lips, con delineado por fuera del borde del labio para mayor volumen.

Productos en tendencia esta temporada Para lograr looks populares de esta temporada, un cliente necesitará un kit básico de productos de maquillaje. De acuerdo a expertos en el área de A de Ahorro, los indispensables de este año son: base de maquillaje ligera, sérum, iluminador universal, lápiz de cejas, paleta de sombras metálicas, neón y neutras, eyeliner, rubor líquido, un labial de preferencia y gloss.

La forma más práctica de conseguir dichos artículos de estética es a través de tiendas virtuales desde la comodidad del hogar y A de Ahorro es una de las mejores opciones para reducir el tiempo invertido y el gasto final.

Asimismo, cuenta con una larga lista de productos de maquillaje y accesorios para el cuidado del rostro y el cuerpo, los cuales además, poseen atractivos descuentos que van desde el 10% hasta el 54%.

Otro aspecto diferencia a A de Ahorro es la posibilidad de usar diversas formas de pago. Los clientes pueden cancelar sus compras con 100% pago seguro, PayPal, Visa, Mastercard, Tipsa, Correos Express, Sabadell, Seur Frío y Bizum.

A de Ahorro ofrece alternativas económicas para mantenerse al día en las tendencias del maquillaje. Asimismo, abarca otros ámbitos de la rutina como parafarmacia, nutrición, sport y más.

