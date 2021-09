Nace un comparador de tarifas de luz diferente Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 16:47 h (CET) A principios de este mes (septiembre 2021) ha confirmado su salida al mercado español "Tarifa Más Barata", un comparador diferente que pretende dotar al consumidor de toda la información necesaria para elegir la tarifa que más le convenga y le ayude a ahorrar ¿Qué es Tarifa Más Barata?

Tarifa Más Barata es un comparador de compañías y tarifas de luz existentes en el mercado español. A diferencia de muchos otros comparadores ya existentes, TarifaMásBarata.com prioriza la imparcialidad de la comparativa sobre los potenciales ingresos.

¿A qué reto se enfrentan?

Según fuentes internas, la principal complejidad reside en la cantidad de parámetros diferentes que dificultan poder realizar una comparación justa: "Nos encontramos con muchas tarifas que ofrecen condiciones especiales como descuentos a ciertas horas del día, servicios extra de mantenimiento, etc. Desde Tarifa Más Barata intentamos homogeneizar todas estas peculiaridades para poder comparar entre tarifas y compañías de luz de la manera más justa posible. Algunas comercializadoras también meten condiciones especiales para complicarle la vida al usuario que quiera comparar. Nuestro objetivo es diametralmente opuesto: quitar todo el ruido posible a estas tarifas para facilitarle la vida a estos mismos usuarios".

Combinar fuentes de datos es otro reto mayúsculo al que se enfrentan ya que utilizan varias fuentes: informes de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), su comparador, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los datos de las propias comercializadoras, las valoraciones públicas en internet y mucho más.

Finalmente, otra parte que ha requerido un trabajo exhaustivo por parte del equipo de Tarifa Más Barata es la presentación de los resultados de una forma digerible para el usuario. Ejemplo de ello son las gráficas que muestran la puntuación de las distintas compañías en términos de Valoraciones de los usuarios, Transparencia y Precio.



¿Por qué ahora?

Cabe pensar que, con la subida de los precios de la electricidad y el movimiento de cambios de comercializadora que esto conlleva, este lanzamiento sea un poco oportunista. Pedro Ramírez, Head of Business Development en Tarifa Más Barata explica: "Este lanzamiento es el resultado de meses de trabajo. Es verdad que el drama que se está viviendo en España con la subida de precios de la electricidad está empujando un tráfico inusual a nuestra web, pero nuestro objetivo es a largo plazo. Nuestra misión es convertirnos en un comparador de referencia que, aunque suene utópico, apueste por la veracidad antes que lucrarse".

Planes de futuro

Pedro Ramírez desvela también parte de los planes de futuro de Tarifa Más Barata: "Por ahora el foco está en la consolidación dentro de vertical de energía y podemos permanecer en esta fase varios meses. El vertical de telefonía móvil e internet es también muy interesante, pero queremos ir paso a paso para asegurar que no se diluyen demasiado nuestros esfuerzos".

