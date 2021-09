Resplandeciente de la feria del Libro de Madrid llega: 'La fuerza de los Helechos' de su autor José Balboa Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 16:26 h (CET) Preparado para conquistar el mundo, se acercará a cada persona a conquistar corazones Se llama José Balboa Rodriguez. Nació en Beariz, una aldea de la provincia de Orense, el 28 de septiembre de 1936.

Biografía

Se define, con razón o sin ella, como un “Hombre Atemporal”. La razón o razones son bien sencillas. Una vez jubilado fija su residencia en Beariz, su aldea. Se dedico, sin tener la más remota idea, a recuperar el tronco del porco Celta, un cerdo en peligro de extinción. Ingresa en la Universidad de Santiago para mejorar su estilo literario a los 81 años. Empieza a publicar libros, a los 81. Se caso, en segundas nupcias a los 84 con una joven de 35.

Sobre todo el ser fiel a los lugares donde se celebraron los acontecimientos bélicos a los que hace mención. Hacer ver que no hay buenos y malos, sino personas que en momentos determinados se toman decisiones que no son acertadas.

Cuando concibió el libro y lo escribió en su mente, nació con el título.

Le gusta leer de todo como autores costumbristas, preferentemente José María de Pereda, a quien releo desde niño. Algunos de Camilo José Cela, Gabriel García Márquez y otros muchos.

Como recomendación a aquellas personas que quieran leerlo él autor les diría que lo lean detenidamente. Intenta que en cada frase haya un mensaje. Sobre todo, quiere, en todo momento, hacer un cántico a la mujer.

Sinopsis

En medio de un ambiente bélico donde se refleja lo mejor y lo peor del ser humano, los límites del sufrimiento, la capacidad de perdonar y pedir perdón, la remisión del pecado justo en el centro, se encuentra el amor y la perseverancia de los que aman. La capacidad que tienen las mujeres de ser solo amor y perdón.

Una experiencia de enseñanza y reflexión.

La fuerza de los Helechos se encuentra disponible para comprar accediendo desde aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.