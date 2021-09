Las tecnológicas se suman a la lucha contra el cambio climático Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 12:42 h (CET) Clica Online, una PYME española dedicada al marketing y la comunicación online, presentó el 28 de Junio el proyecto "La huella que dejamos". Quieren compensar el impacto medioambiental de las empresas con las que trabajan a través de la plantación de árboles que ayuden a regenerar el dióxido de carbono que producen El cambio climático es una preocupación para todos, una cuestión global. Y las empresas lo saben. Son varias las tecnológicas que ponen en marcha proyectos para luchar contra el calentamiento global y ayudar a la Tierra a compensar el dióxido de carbono, responsable de la subida de temperaturas en el planeta, que generan con su trabajo.

Una propuesta muy innovadora es la que viene de la mano de Clica Online, una pequeña empresa española dedicada al marketing y la comunicación online y que lanzó el 28 de junio coincidiendo con el Día del Árbol . Su proyecto se denomina La huella que dejamos (se puede seguir su evolución en clicaonline.com/la-huella-que-dejamos/) y consiste en compensar el impacto ambiental que producen ellos y sus clientes en el desempeño diario de su actividad.

Desde la Revolución Industrial, los seres humanos han impactado negativamente sobre la Tierra alterando el ciclo del carbono, deforestando el planeta, tirando una cantidad ingente de basura, abusando de los recursos fósiles etc. Las empresas también dejan una importante huella ambiental, en gran parte a través de la generación de dióxido de carbono. En el caso de Clica Online necesitan la electricidad para la actividad esencial tanto en la creación como en la distribución de su trabajo, y para conseguirla hacen uso de los recursos fósiles, cuya quema está ligada a la generación de ese gas de efecto invernadero que causa el calentamiento global.

Por eso, y conscientes de que todas las acciones cuentan, con el proyecto La huella que dejamos Clica Online se ha propuesto dejar un balance positivo, compensando ese efecto adverso que produce la actividad empresarial. Para ello destinarán una parte de los ingresos que perciben de sus clientes a compensar y mejorar el impacto ambiental de su actividad.

Usando como métrica el dióxido de carbono, pondrán en relación el impacto que generan ellos y sus clientes con su actividad con lo que regenera un árbol, y así calcularán cuántos árboles es necesario plantar no solo para compensar la huella sino para realizar un aporte excedente.

Con esos resultados plantarán árboles por todo el mundo. Lo harán de la mano de EcoNorada, proyecto de una colaboradora que dejó su trabajo en una gran agencia por una fuerte vocación ecológica y ahora viaja por el mundo plantando árboles. Además, también quieren crear viveros de semillas y apadrinar proyectos que regeneran suelo, biomasa y ecosistemas completos.

Está previsto que a principios de Octubre anuncien la ubicación y cantidad de árboles que van a plantar en esta primera fase demostrando con hechos la iniciativa que comenzó enviando una Miniplanta a sus clientes y colaboradores haciéndolos partícipes de la huella que dejamos.

Con su iniciativa, Clica Online se posiciona entre las empresas concienciadas, responsables y proactivas en la defensa del medio ambiente y, en definitiva, en la preservación de nuestro planeta para las generaciones futuras.

