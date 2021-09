Creditoareportados.com explica qué son los préstamos a reportados y qué entidades los otorgan en Colombia Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 10:26 h (CET) En Colombia se pueden solicitar diversos créditos en entidades financieras, los cuales son entregados al cumplir ciertos requisitos Uno de esos es no tener deudas, por ser un dato que perjudica a quien lo gestiona. Ante ese inconveniente existe una opción de financiamiento para los morosos.

Se trata de los prestamos a reportados en línea otorgados a personas con un mal récord crediticio. Por ello, es una alternativa para recibir el dinero deseado y satisfacer una necesidad. Debido a que quienes los conceden no tienen en cuenta si se ha incumplido alguna obligación de pago.

¿Por qué es ideal solicitar préstamos a reportados en línea?

Los préstamos para reportados son ideales porque permiten obtener el crédito requerido y sin complicaciones. Son entregados por entidades que aprueban apoyos económicos de manera rápida y no analizan los registros de las centrales de riesgos.

Dichas centrales son las que almacenan los reportes de las deudas financieras de personas naturales y jurídicas. Por eso, sus informes tienen mucho peso en la decisión que toman ciertas instituciones financieras al aprobar o rechazar solicitudes.

Los informes mencionados suelen perjudicar estas diligencias, porque casi siempre son negadas por ello. Ante eso, los préstamos a reportados en línea se consideran como la opción para quienes poseen deudas visibles en plataformas de riesgo.

¿Cuáles son las entidades que otorgan préstamos a reportados?

En la actualidad existen diversas entidades que conceden préstamos a reportados en línea. Entre las que los otorgan se encuentran algunos bancos, ciertas instituciones financieras y cooperativas de créditos. Las más conocidas son las siguientes:

Bancos : Banco de Bogotá, AV Villas, Pichincha, Caja Social Bancolombia y el BBVA.

: Banco de Bogotá, AV Villas, Pichincha, Caja Social Bancolombia y el BBVA. Instituciones financieras : RapiCredit, Lineru, Préstamos Mundo Vida, Wadana, YaDinero, Kredicity, Bayport Colombia, Credifuturo, ExcelCredit y Credy.

: RapiCredit, Lineru, Préstamos Mundo Vida, Wadana, YaDinero, Kredicity, Bayport Colombia, Credifuturo, ExcelCredit y Credy. Cooperativas: Alianza, Supersolidaria, Confiar y Fincomercio. Las mencionadas son solo algunas de las entidades que ofrecen créditos a reportados en Colombia. Cada una posee sus condiciones en este tipo de gestiones financieras, entre las que figura un determinado monto como límite. Además, por lo general fijan un tiempo corto para el pago del préstamo.

Requisitos para solicitar un préstamo a reportados

Las instituciones financieras que ofrecen préstamos a reportados en línea exigen ciertos requisitos para quienes realizan la solicitud. Como todas trabajan bajo diversas normativas, los requerimientos varían entre las organizaciones.

Sin embargo, hay algunos que los piden en la mayoría de las entidades y son los siguientes:

Suministrar datos personales como el nombre y el apellido.

como el nombre y el apellido. Contar con un documento de identidad que sea válido en Colombia.

Ser mayor de edad (18 años) y tener menos de 75 años.

(18 años) y tener menos de 75 años. Poseer un número telefónico y correo electrónico propio.

Disponer de una cuenta bancaria , sin importar que sea ahorro o corriente. Este requerimiento es obligatorio porque allí se depositará el dinero.

, sin importar que sea ahorro o corriente. Este requerimiento es obligatorio porque allí se depositará el dinero. Vivir en el país colombiano.

Referencias familiares y personales. La solicitud de los préstamos a reportados en línea se puede realizar de manera presencial en las oficinas de la entidad elegida u online. Todo depende de cómo sean gestionados por las instituciones, pero siempre es un proceso sencillo y rápido.

