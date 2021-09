El renting reduce de meses a semanas el plazo para acceder a un vehículo nuevo Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 10:42 h (CET) La escasez de semiconductores está alargando las entregas a plazos que muchos usuarios no quieren o no pueden asumir. La adquisición de un vehículo en modalidad de renting reduce el tiempo de espera de seis a meses a tres o cuatro semanas. Renting Finders cuenta con una amplia oferta de vehículos en stock. En caso de que el cliente elija un modelo con un tiempo de espera más elevado, puede optar por un coche de pre-entrega a cuotas reducidas hasta la llegada del suyo La escasez de semiconductores a nivel mundial y que afecta de lleno al sector automovilístico tiene su reflejo directo en los usuarios, pudiendo alargar la espera por un coche nuevo hasta seis meses. El sector no tiene esperanza de que el problema se solucione a corto plazo y todos los indicadores señalan que no será hasta verano de 2022 cuando la industria comience a recuperar la normalidad.

Mientras se suceden noticias acerca de fabricantes que tienen que asumir paros totales en la producción, reajuste de cálculos de turnos y horarios e, incluso, regulaciones de empleo para hacer frente a la falta de semiconductores, el renting se convierte en la alternativa para miles de conductores que no pueden esperar meses para recibir su vehículo.

Un automóvil puede emplear más de 14.000 semiconductores

Los chips son circuitos electrónicos impresos en semiconductores, usados para la fabricación de cualquier aparato electrónico. Tienen usos muy variados; tanto es así que, a día de hoy, prácticamente todos los sectores usan chips.

La industria de automoción es, históricamente, una de las industrias con mayor demanda de estos componentes. Un automóvil puede necesitar más de 14.000 semiconductores para funcionar con normalidad, de ahí que los fabricantes de vehículos hayan sido siempre uno de los principales destinatarios de un mercado que mueve cerca de 400.000 millones de euros al año.

Con la pandemia y el teletrabajo, los fabricantes de semiconductores han alterado su lista de prioridades. Durante meses se han disparado las ventas de dispositivos electrónicos, mientras que las de automóviles han sufrido un estancamiento. Al retomar la producción, estos últimos se han encontrado con una industria en la que ya no son prioritarios: los fabricantes de semiconductores tienen otros clientes a los que no quieren desatender y hay problemas para suministrar todos los pedidos a tiempo.

Así resuelve el renting el problema de las entregas

Ante los mayores tiempos de espera para recibir un vehículo nuevo dada la crisis de los semiconductores, cada vez son más los usuarios que optan por el renting, con tiempos de espera mucho más ajustados, como alternativa para adquirir un vehículo nuevo. “Mientras algunos modelos tienen plazos de entrega que se alargan hasta abril de 2022, las empresas de renting de automoción tienen coches en stock con disponibilidad en 3-4 semanas”, afirma Arturo Álvarez, Cofundador de Renting Finders. “Estos retrasos y largas esperas no se van a resolver en unos meses, aunque esperamos que en 2022 la situación mejore progresivamente”, matiza Álvarez.

Renting Finders, que preve crecer en contrataciones un 100% respecto a 2020, cuenta con una amplia oferta de compactos, furgonetas o SUV con entregas en menos de un mes. Para aquellos clientes que eligen ofertas con plazos de entrega más amplios, la compañía de renting cuenta con coches de pre-entrega, esto es, modelos de características similares que el cliente puede conducir de forma casi inmediata a cuotas muy competitivas y con las mismas coberturas que un renting convencional hasta la llegada del vehículo contratado.

