El Marketing Olfativo se impone en las empresas españolas después de la pandemia

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 10:50 h (CET) Cada vez más empresas en España confían en el Marketing Olfativo o en la ambientación profesional para lograr incrementar sus ventas hasta en un 70% y fidelizar a sus clientes. Ambiseint, pionera en el sector, señala que ahora se demandan sobre todo aromas que evoquen sensación de limpieza El Marketing Olfativo, técnica relacionada con el marketing sensorial, cada vez se encuentra más presente en las empresas españolas. Esta disciplina, centrada en la generación de olores agradables con el objetivo de atraer y fidelizar a los clientes, es capaz de incrementar el impulso de compra un 18% y las ventas de un establecimiento hasta en un 70%.

Más de 75.000 empresas en España se apoyan en el marketing olfativo y/o la ambientación profesional a través de Ambiseint. Desde el inicio de la pandemia, se observa un incremento la demanda de productos relacionados con aroma y limpieza. Según Fernando Castillo, Director General de Ambiseint, los negocios buscan sobre todo aromas que refuercen la sensación de limpieza: “Se demandan principalmente aromas suaves y limpios, que suscitan un efecto relajante y tranquilizador, así como ambientadores higienizantes con un porcentaje de alcohol más alto que el que se usaba antes de la pandemia. Por ello, en Ambiseint lanzamos el año pasado la gama de productos Clean, entre otros relacionados con la actual demanda post-Covid”, señala Castillo.

¿Cómo funciona la memoria olfativa? El efecto mariposa

En el momento en el que un cliente entra en un espacio y percibe un aroma, se activa en su cerebro un mecanismo que graba esa información en el subconsciente. El vínculo con el individuo es tan poderoso que, aunque sea a miles de kilómetros de donde se olió por primera vez, éste recordará la experiencia que le ofreció una marca.

Ambiseint, un negocio en expansión busca 40 nuevos franquiciados

Con una red de más de 95 franquicias y delegaciones propias operativas, la compañía especializada en Marketing Olfativo se encuentra en pleno proceso de expansión y planea la apertura de 40 nuevas aperturas de franquicias y delegaciones en España hasta finales de 2022.

Ambiseint es una franquicia dirigida a emprendedores con un alto perfil comercial interesados en tener su propio negocio en un sector en auge. Su modelo, con una inversión desde 12.900€, cuenta con diferentes ventajas como no precisar local comercial, ni canon de entrada ni royalties sobre facturación a sus franquiciados. Asimismo requiere gastos mínimos tanto de personal como de explotación. Además se asegura una rápida recuperación de la inversión durante el primer año, así como una interesante rentabilidad, si el franquiciado sigue el plan de negocio proporcionado por la Central.

Ambiseint garantiza por contrato la recompra de la inversión, en caso de no se cumpla con las expectativas del franquiciado siempre que éste haya seguido las pautas recomendadas.

La calidad de sus productos es otra de las claves de la compañía, con aromas y difusores de fabricación propia en España y patente internacional, con un amplio catálogo y un exclusivo servicio de aromatización profesional.

Más información sobre Ambiseint

Ambiseint es una empresa española especializada en Marketing Olfativo y ambientación profesional, fundada en 2004 en Ibiza. Opera mediante el sistema de delegaciones y franquicias desde 2011. Actualmente cuenta con más de 95 delegaciones comerciales y franquicias en España, Portugal y México.

