Charles Monat Associates expande sus operaciones en Suiza para destacar así su compromiso con el negocio en Suiza y Europa Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 18:05 h (CET) CMA representa el primer corredor de altos patrimonios que ofrece una propuesta de valor única en Europa. Marco Liardo pasa a ser director general de Suiza. Luca Bertacchi es el nuevo director general de Europa Continental y dirige el nuevo grupo de práctica de seguros de vida de inversión privada (PPLI) Charles Monat Associates (CMA) expandirá sus operaciones en Suiza. Además del reciente nombramiento de Marco Liardo como director general de la operación suiza, el equipo de Zúrich está ampliando aún más sus capacidades con tres contrataciones de altos ejecutivos. Al mismo tiempo, CMA comenzará un negocio doméstico en la UE y creará un grupo de práctica de seguros de vida de inversión privada (PPLI). Luca Bertacchi se incorpora a CMA en Liechtenstein para formar y dirigir el nuevo equipo. Las nuevas contrataciones y la ambiciosa estrategia de expansión demuestran el compromiso de CMA con el crecimiento de su negocio en Suiza y Europa.

Marco Liardo se incorpora como director general de Suiza para CMA. Con sede en Zúrich, su función consiste en desarrollar, dirigir y gestionar a los consultores de ventas en Suiza, así como en adaptar soluciones a medida a las necesidades de planificación de la liquidez de los clientes. Marco cuenta con muchos años de experiencia en el asesoramiento patrimonial para clientes internacionales; entre sus logros está el desarrollo y la gestión con éxito de la sede suiza de un corredor de seguros de vida internacional. Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de análisis financiero y director senior de fusiones y adquisiciones para un grupo mundial de compañías de seguros. También fue el vicepresidente de seguros de vida de banca privada para un banco privado internacional suizo.

Como parte de la expansión de CMA en Europa, se ha creado un nuevo grupo de práctica de PPLI que refuerza la entidad de corredores de Liechtenstein y proporciona un centro de competencia para todo el Grupo CMA. Luca Bertacchi ha sido nombrado para dirigir el nuevo equipo, aportando 25 años de experiencia y conocimientos en el sector industrial y financiero. Anteriormente, Luca fue director global de Lombard International Assurance SA, pasando por el equipo de dirección de Suiza y la dirección regional de Europa Central y del Sur. Anteriormente, Luca ocupó varios puestos en UniCredit. Junto a Marco y Luca en Europa y con el refuerzo de la experiencia del equipo, hay otras tres contrataciones de alto nivel.

Como resultado, CMA puede reforzar su División de Negocios Internacionales, que incluye operaciones en Dubai, Ginebra, Liechtenstein y Zúrich. Tanto Marco como Luca dependen de Simon Lo, director general de la División de Negocios Internacionales. Esta nueva estructura permite a CMA ofrecer un apoyo transfronterizo más eficaz, servicios más eficientes y aporta soluciones realmente globales a los clientes. Con el aumento de la presencia en los mercados en crecimiento fuera de Asia, CMA responde a las necesidades de los clientes en lo que respecta a las soluciones internacionales, además de conseguir así abordar el aumento de la deslocalización. Como unidad, CMA es global y capaz de atender a las necesidades de seguros tanto en un ámbito nacional como internacional de los particulares con un alto patrimonio.

Yves Guélat, director general del Grupo Charles Monat Associates, está muy ilusionado con los nuevos nombramientos: "Los nuevos miembros de nuestro equipo son expertos en soluciones de seguros. Con su amplia experiencia en planificación patrimonial y su enorme red de contactos, aportan un verdadero valor añadido a nuestros socios bancarios, family offices y clientes de la región. Al ampliar las capacidades de nuestra División de Negocios Internacionales en Suiza y Europa, podemos potenciar las sinergias internacionales para crear ‘una CMA’."

Un compromiso con Suiza y Europa: CMA como único bróker global de altos patrimonios que cubre todas las regiones

CMA abrió su filial suiza en 2012 como parte de su negocio internacional. Desde entonces, cada año este negocio ha ido experimentando un crecimiento anual de las ventas del 20 %, impulsado en gran medida desde Suiza y la UE. "Con una alta concentración de particulares con un alto patrimonio, Europa es fundamental para nuestro negocio", afirma Simon Lo, director general de Negocios Internacionales de Charles Monat Associates. "Por esta razón, hay una mayor necesidad de nuevas contrataciones en Suiza y Europa para dar servicio al creciente número de clientes y socios de referencia de los bancos. Al reforzar nuestro equipo de negocios internacionales, podemos apoyar a nuestros clientes de manera más eficiente y ofrecer un amplio conjunto de conocimientos a partir de la amplia experiencia de nuestra organización."

Las tendencias mundiales muestran que el número de particulares con un alto patrimonio (HNWI) en Europa, junto con China y APAC, está creciendo exponencialmente, un motor clave para el sector de los seguros de vida. Con la expansión del negocio en Suiza y el establecimiento del grupo de práctica de PPLI, CMA representa el primer corredor global de elevados patrimonios que ofrece una propuesta de valor única a la tercera región más grande del mundo en términos de número de particulares con un elevado patrimonio (5,4 millones) y activos (17,5 mil millones de dólares).

La empresa tiene previsto seguir ampliando su oferta en el futuro, centrándose en los seguros de vida universales y en soluciones para proteger los activos internacionales en el extranjero. "Queremos ampliar nuestros productos en toda la región y crear sinergias con otras regiones en un mundo más conectado", afirma Guélat.

En Europa, muy desarrollada en materia de planificación y asesoramiento patrimonial, CMA pretende responder a la evolución de las necesidades de los clientes, ofreciendo al mismo tiempo estrategias internacionales personalizadas. Los importantes cambios de liderazgo global anunciados en junio de 2021 ponen de manifiesto el compromiso de CMA de ofrecer acceso y opciones globales. Los actuales planes de expansión en Europa sirven para seguir avanzando en la estrategia de crecimiento del negocio de la compañía y construir mayores sinergias entre regiones, clases de activos y soluciones de liquidez.

Acerca de Charles Monat Associates

Charles Monat Associates (CMA) es una de las principales corredurías de seguros a escala mundial con más de 200 profesionales trabajando en Hong Kong, Singapur, Dubái, Suiza, Miami, Kuala Lumpur y Liechtenstein. Fundada en 1971 por Charles S. Monat, la empresa se ha labrado una reputación como consultoría de reconocido prestigio y de mayor confianza de Asia. Con 50 años de experiencia, CMA brinda experticia de categoría mundial en planificación de liquidez y transmisión patrimonial para individuos, familias y negocios con valor neto ultraelevado. Para más información, visitar www.monat.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Las consecuencias del RDL 17/2021: lo que está en juego es toda la transición energética CRE-A Rural abre la inscripción a talleres formativos grupales Charles Monat Associates expande sus operaciones en Suiza para destacar así su compromiso con el negocio en Suiza y Europa Craftsy llega a la Audiencia de Habla en Español Insight, clasificada como uno de los Best Workplaces in Europe™ de 2021 por Great Place to Work®