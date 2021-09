Dai Imperial Cosmetics explica los hábitos que estropean la piel Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 16:27 h (CET) Conseguir una piel perfecta es el reto de toda amante de la belleza. Si se está empleando tiempo, esfuerzo y dinero sin ver la diferencia, puede que el problema esté en la rutina beauty que se sigue. Los buenos hábitos son claves para mantener una dermis joven, lisa y luminosa por más tiempo. La primera firma de Alta Cosmética Asiática, desvela los hábitos que destruyen la piel y muestra algunos productos de su línea Flor Imperial, el secreto para un cutis radiante Exfoliar la piel más de lo recomendado. Con la exfoliación, la piel respira mejor, se estimula la oxigenación celular y se absorben los nutrientes y principios activos de los productos y cremas hidratantes que apliquemos después. Pero, ¡cuidado con hacerlo más de una vez, o dos, a la semana!, puede causar sequedad e inflamación, destruyendo las células sanas y promoviendo la hiper pigmentación del cutis.

Mal uso de productos contra el acné. Los productos para el acné sólo deben usarse en las zonas afectadas, si los aplicas en todo el rostro, pueden secar la piel y causar una sobreproducción de aceite, que, lejos de solucionar el problema, lo agravará. Lo recomendable es realizarse una exfoliación suave, desinfectar la zona con un astringente natural como el árbol de té e hidratarla.

Demasiado contorno de ojos. Un buen contorno ayuda a prevenir y eliminar las bolsas y arrugas. Sin embargo, no conviene utilizar en exceso el producto, muchas de esas cremas contienen aceites que no son fáciles de absorber por la piel y que se acumulan provocando granos y aspecto de “piel grasa”.

No utilizar crema solar durante todo el año. En invierno, los rayos UVA y UVB siguen incidiendo en la piel. El sol es uno de los principales factores del fotoenvejecimiento de la piel. Utilizar una crema solar durante todo el año previene la aparición de arrugas y manchas en la piel.

Dormir sin desmaquillarse o hacerlo con toallitas limpiadoras. ¿Se sabía que una persona que duerme con maquillaje envejece lo equivalente a tres días? El maquillaje obstruye los poros, incrementando la posibilidad de sufrir acné o empeorarlo y provocando signos de envejecimiento prematuro. Además, si se acostumbra a utilizar toallitas desmaquillantes, se debe saber que no retiran todos los principios activos de producto, por lo que, la limpieza facial es incompleta.

Malos hábitos alimenticios. La comida procesada no tiene nutrientes esenciales y aporta una gran cantidad de azúcares, sal y grasas saturadas, además, deshidratan, uno de los principales causantes de arrugas y líneas de expresión.

Tóxicos sociales: (tabaco, alcohol, etc.) El tabaco, además de producir enfermedades pulmonares y riesgo de cáncer, también destruye el colágeno acelerando el envejecimiento. El alcohol deshidrata y produce flacidez.

Dormir de lado. Si tienes la costumbre de dormir sobre un lado de la cara, no tardarás en descubrir que el surco naso geniano de ese lado está más pronunciado. Lo mejor es dormir boca arriba.

A continuación, algunos productos de la línea Flor Imperial de Dai Imperial Cosmetics:

Phoenix Limpiadora 2 en 1 Flor Imperial

Desmaquilla y limpia la piel de células muertas dejando el rostro suave e hidratado. Su uso continuado reduce las manchas. Con acción antioxidante y regeneradora.

PVP 18 euros

Tónico refrescante intenso

Este tónico penetra rápidamente en las células, aportando frescor, elasticidad y efecto tensor a la piel

PVP 34.90 euros

Icy Snow Cream

Crema elaborada con una fórmula basada en hierbas tradicionales de la antigua China, como la lágrima de Job. Tras su aplicación, la piel se siente fresca, sedosa e hidratada.

PVP 39,90 euros

Gel hidratante de contorno de ojos

Gel hidratante de contorno de ojos Jin Si Lai. Su uso continuado reduce las líneas de expresión e ilumina la mirada. Es rico en propiedades hidratantes y ayuda a aumentar la producción natural de colágeno.

PVP 35 euros

Acerca de Dai Imperial Cosmetics

Dai Imperial Cosmetics es una de las marcas con mayor tradición e historia de Asia. Fundada en el año 1628, sus productos de belleza eran utilizados por la Asia Imperial. El nombre de la marca hace referencia a su cosmetólogo fundador, Dai Chun Lin, que proveía las cremas a emperadores y concubinas de la época.

Su filosofía se centra en que un producto de cosmética no sólo es bueno para la piel, sino para la propia salud de la persona.

Su exquisito packaging está elaborado con porcelana china, para mantener la calidad y las propiedades de los ingredientes.

Con más de cuatro siglos de historia, Dai Imperial Cosmetics ha llegado a España para ofrecerte la oportunidad única de utilizar la cosmética china de las emperatrices imperiales de Oriente.

