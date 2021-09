United Way celebra 5 años uniendo fuerzas en España Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 16:31 h (CET) A lo largo de 5 años, la delegación española de esta red de fundaciones comunitarias (la organización benéfica más grande del mundo en recaudación privada) ha atendido a cerca de 50.000 personas con necesidades de todo tipo, con el apoyo de más de 2.100 personas voluntarias —que superaron los 700 días de dedicación a los diferentes proyectos—, de 31 empresas y 32 organizaciones sin ánimo de lucro Con un modelo basado en la unión de fuerzas para luchar contra la desigualdad, United Way cumple sus primeros 5 años de actividad en España. La fundación sella el aniversario con un poema de la escritora estadounidense Amanda Gorman (en versión original y española) que ilustra el espíritu de la organización y celebra el extraordinario balance en cuanto a actividad e impacto en estos primeros años de andadura.

Impacto colectivo

El modelo de United Way busca la innovación social con impacto colectivo, poniendo en contacto a todos los entes de una comunidad para que, trabajando de forma coordinada, provoquen un cambio sistémico y de larga duración. United Way moviliza el poder solidario de empresas, instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro y donantes particulares para que trabajen juntas en la mejora de la vida de las personas más desfavorecidas.

Creada en EE.UU. hace 134 años, bajo la premisa de que es posible una sociedad donde nadie se quede atrás, la fundación trabaja para que todo el mundo pueda alcanzar su máximo potencial en torno a tres ejes principales: la educación, la estabilidad financiera y unos hábitos de vida saludables.

United Way está presente en 1.800 localidades de más de 40 países y tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) para abordar los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Para ello moviliza a casi 3 millones de personas anualmente mediante programas que atienden a 61 millones de personas en el mundo.

La fundación en España

Desde su creación en 2016, la filial española de United Way ha trabajado apoyando y coordinando esfuerzos para promover el bien común mediante programas diversos. Entre ellos destacan los proyectos orientados a combatir las tasas de abandono escolar, capacitar a la juventud para la búsqueda de empleo, promover la elección de carreras STEM con especial foco en las mujeres y colectivos en riesgo de exclusión, ayudar a las familias con sus necesidades básicas, promover hábitos saludables contra la obesidad y acompañar a personas mayores que viven solas.

En las sinergias diseñadas y coordinadas por United Way tiene especial importancia el voluntariado corporativo, uno de sus pilares. En este tipo de proyectos, las plantillas aportan su tiempo para trabajar mano a mano con los grupos sociales más vulnerables lo cual, además de la incidencia social, genera un intercambio que favorece otra de las formas de impacto que United Way promueve: la concienciación. Una sociedad concienciada se implica con mayor facilidad en el cambio por el bien común.

“En este aniversario queremos dar nuestro agradecimiento a nuestros socios corporativos, sin los cuales las cifras de impacto logradas no habrían sido posibles”, señala Marina Fuentes, CEO de United Way España, en referencia a las empresas que han participado en los diferentes proyectos: 3M, Amcham España, Andbank, Boston Consulting Group, British American Tobacco, Bové Montero y Asociados, Cabify, Carburos Metálicos, Cellnex, Costco, Coca Cola, Cymatics, everis, Firmenich, Fundación Airbus, Fundación Roviralta, Fundación Telefónica, General Mills, International Paper, Instituto Empresa, John Deere, La Nava, Lenovo, Lilly, Lucta, Mastercard, Paypal, Perez Lorca, Procter and Gamble, Salesforce, Santander, Second Generation y UPS.

En estos primeros 5 años, la fundación también ha contado para la ejecución de cada proyecto con la colaboración de ONG locales y otras organizaciones sin ánimo de lucro expertas que conocen las necesidades de los grupos sociales vulnerables.

Crecimiento

Desde el inicio de las actividades de United Way España en 2016, la fundación ha crecido de manera continuada, pasando de atender a 296 personas el primer año, hasta superar las 34.000 en 2020; de un voluntariado integrado por 45 personas en 2016 ha pasado a más de 1.000, cuyas horas de dedicación alcanzaron las 6.100 durante el pasado año (en comparación con las de 339 de 2016).

Pandemia

La actividad de United Way España creció exponencialmente en 2020 a causa de la Pandemia provocada por la COVID-19. Así, el pasado año, las diferentes iniciativas desarrolladas permitieron ayudar y atender a un total de 34.031 personas, con la colaboración de más de 1.000 personas voluntarias. “La COVID-19 fue un test de estrés para nosotros —explica Marina Fuentes— que nos permitió comprobar nuestra capacidad de reacción ante una emergencia sanitaria y social sin precedentes, que resolvimos de manera satisfactoria”.

Premios

Durante 2020, United Way España recibió diferentes reconocimientos como el Premio a la Colaboración de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) a la campaña #ÚnetealosqueAyudan, cuyo objetivo es ayudar a los grupos sociales más necesitados durante la crisis provocada por el COVID-19. También recibió el Premio Corresponsables por el proyecto Youth Challenge Cellnex, con el cual empoderan a la juventud hacia su formación y acceso al mercado laboral. Otro de los reconocimientos recibidos fue el Sello STEAM Euskadi, otorgado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en colaboración con la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque, por el proyecto Tech4Change, mediante el cual trabajan para reducir la tasa de abandono escolar, haciendo especial hincapié en el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje a través del uso de la tecnología.

Futuro

Tras 5 años de andadura, United Way confía en seguir haciendo mejorar el tejido social con su metodología e involucrar a más entes sociales que ayuden a luchar contra la desigualdad. La fundación espera alcanzar las 100.000 personas atendidas en 2026.

