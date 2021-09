El envejecimiento saludable, a examen en el curso "Conceptos Nutricionales con Repercusión Clínica" Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 16:06 h (CET) Dirigido a profesionales de la salud, Herbalife Nutrition lanza la segunda edición del curso "Conceptos Nutricionales con Repercusión Clínica". En formato digital a través de la plataforma formativa de Diario Médico, durante las distintas sesiones se abordará cómo la nutrición resulta ser un elemento preventivo de procesos inflamatorios y neurodegenerativos. La formación dará comienzo el 22 de septiembre La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, lanza la segunda edición del curso “Conceptos Nutricionales con Repercusión clínica”. Este programa formativo dirigido a profesionales de la medicina, tanto de España como de Latinoamérica, dará comienzo a partir de este miércoles, 22 de septiembre, y girará en torno a la nutrición, una herramienta infrautilizada, pero esencial en la salud de los pacientes, sobre todo de cara a afrontar un envejecimiento saludable.

A través de cuatro módulos -que se impartirán hasta el mes de diciembre- se abordarán aspectos clave de la nutrición que son de rabiosa actualidad e importancia, no solo para los profesionales del sector, sino también para la sociedad en general, como la microbiota y su función inmune, las enfermedades crónicas y autoinmunes, la importancia de la nutrición para el cuidado y mantenimiento del aparato locomotor y el papel de una alimentación equilibrada en las demencias y enfermedades neurodegenerativas.

“Está demostrado que un estilo de vida saludable y activo, incluyendo una nutrición equilibrada, es fundamental sobre todo en las edades avanzadas, pues el deterioro funcional, fruto del envejecimiento natural o de las denominadas enfermedades degenerativas, es a la postre inevitable; pero podemos retrasar la aparición de sus efectos y ralentizar estos procesos si nos cuidamos de mantener una buena alimentación y un estilo de vida activo, tanto a nivel físico, como mental y social”, aclara Julián Álvarez García, Doctor en Medicina, especialista en Medicina y Nutrición deportiva y miembro del Consejo Asesor Nutricional de Herbalife Nutrition.

El curso -coordinado por Manuel Mozota Núñez, vicepresidente 3ero de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)- no solo pretende ampliar y actualizar los conocimientos nutricionales de los profesionales de la medicina, sino también recordar la importancia que tiene algo tan cotidiano como es la nutrición, especialmente en los pacientes de mayor edad, en los que, paradójicamente, se aprecia una caída en la cantidad y calidad de su alimentación.

El plazo para las inscripciones estará abierto hasta el próximo 6 de diciembre a través de https://www.escueladiariomedico.com/ y el curso dará comienzo este miércoles, 22 de septiembre, finalizando el 23 de diciembre. Quienes aprueben el examen final recibirán un certificado que acredita los contenidos estudiados.

