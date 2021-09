Las razones del endeudamiento excesivo del consumidor, por Víctimas del Crédito

El endeudamiento excesivo del consumidor es uno de los problemas más recurrentes de hoy en día. Sin embargo, muchos casos tienen su origen en condiciones generales insertas en los contratos de préstamos o líneas de crédito concedidos rápidamente, sin el rigor que requiere la normativa por parte de la financiera que concede el crédito. El despacho de abogados cuenta con un servicio para anular contratos de préstamos y tarjetas por cláusulas abusivas. Los casos con desenlaces exitosos han hecho que el equipo incremente la fuerza de su mercado en España.

Los motivos principales del endeudamiento Varios factores inciden en el endeudamiento excesivo del consumidor. Por este motivo, la labor de Víctimas del Crédito es estudiar cada circunstancia.

En primer lugar, las arbitrariedades relacionadas con los grandes intereses representan un ejemplo de cobros injustificados. Cabe destacar que en casos donde los intereses sean más del doble del interés medio de los créditos al consumo, el Tribunal Supremo los considera usura, eso en caso de préstamos y líneas de crédito, aunque con la última sentencia de nuestro Alto Tribunal, no es necesario que llegue a ser el doble. Además, el órgano judicial ampara la declaración de nulidad, por medio de la cual es posible recuperar los intereses y comisiones que se han pagado de forma abusiva a lo largo de los años. Asimismo, los créditos rápidos o minicréditos proporcionados por prestamistas suelen aplicar comisiones muy elevadas y se apoyan en argumentos para “justificar” dicha aplicación en que son sociedades que no se encuentran reguladas por el Banco de España. Pero nada más lejos de la realidad, precisamente estas financieras, por el hecho de no estar reguladas no constituye carta de naturaleza para aplicar intereses más que excesivos y, por supuesto, injustificados.

Otras condiciones generales abusivas, además de los intereses remuneratorios, pueden ser el interés de demora y las comisiones de impagados. La primera tiene limitaciones jurisprudenciales: interés remuneratorio más dos puntos, y la segunda es improcedente, pues se aplica automáticamente sin aplicar un servicio efectivo, tal como establece el Banco de España y el Tribunal Supremo.

¿Cómo ayuda Víctimas del Crédito en cada caso? La plataforma se especializa en prestar asistencia al usuario en la viabilidad de solicitar la nulidad del contrato de crédito. Una vez que se anule el endeudamiento excesivo del consumidor, el bufete emplea las herramientas legales, tanto extrajudiciales como legales, para recuperar todos los intereses y comisiones que excedan de la cantidad prestada. En muchas ocasiones median con las entidades financieras, y muchas sí acceden a las reclamaciones amistosas.

Para lograr un proceso efectivo, es necesario un análisis del asunto. Los abogados de Víctimas del Crédito recuerdan que la falta de transparencia es un motivo para solicitar la nulidad, por lo que el afectado debe aportar la documentación contractual. Los expertos ofrecen información gratuita a cambio de una explicación del caso por parte del cliente. La página web del servicio está disponible para que el interesado escriba su nombre, email, mensaje y teléfono.

Las sentencias ganadas por los profesionales atraen a los beneficiarios. Los documentos de los casos ganados contra distintas entidades son públicos, hecho que brinda prestigio al grupo.

Frenar el endeudamiento es posible con Víctimas del Crédito, una entidad que se ha convertido en la aliada para sus representados, aliviando preocupaciones y combatiendo injusticias financieras.