Iscan Servicios Integrales: Atención sociosanitaria

martes, 21 de septiembre de 2021, 14:30 h (CET) La atención sociosanitaria se va a ocupar tanto de la salud como de las necesidades sociales de las personas. Iscan Servicios Integrales sabe de la importancia con aquellos colectivos que tienen necesidades especiales, ya sean sociales, físicas o psíquicas En los últimos años se ha vivido un progresivo envejecimiento de la población en España, lo que ha dado una mayor relevancia a la Ayuda a Domicilio en Madrid. Esto ha provocado una mayor demanda de profesionales encargados de proporcionar una mayor autonomía y calidad de vida.

La importancia de la ayuda a domicilio

El servicio de ayuda a domicilio comprende una serie de tareas que se llevan a cabo dentro del mismo domicilio de las personas que no pueden realizarlas por ellas mismas.

Iscan Servicios Integrales cree que el objetivo principal debe ser el de atender las necesidades fundamentales del día a día de las personas, como pueden ser las labores domésticas o el aseo personal. Es necesario que se le dé a la ayuda a domicilio la atención y la importancia que se merecen.

Residencias y centros de día

No es lo mismo una residencia que un centro de día, un centro de día solo trata de apoyar y fortalecer la independencia de las personas mayores o con discapacidad, pero es un servicio que solo ocupa unas horas al día. Las residencias son para personas altamente dependientes, que requieren de una atención sociosanitaria las 24 horas del día.

Iscan Servicios Integrales recomienda que busques cuál es la mejor solución para uno mismo en función de las necesidades que se vayan a requerir.

Asistencia a personas mayores

La asistencia a personas mayores se ha vuelto cada vez más habitual, sobre todo debido a la falta de tiempo por parte de sus allegados para poder atenderlos de forma adecuada. Por ello, en los últimos años es un servicio que cada vez se reclama más, pero es importante que la Asistencia a Personas Mayoressea de la mayor calidad posible.

