Asociación Solidaria Mundo Nuevo: Compromiso social Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 14:34 h (CET) La Asociación Solidaria Mundo Nuevo está compuesta por numerosos profesionales del ámbito de la educación social, la psicología y el trabajo social La Asociación Solidaria Mundo Nuevo quiere dar respuesta a las actuales necesidades que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, que son consideradas como el fundamental referente para el bienestar de los menores.

Para ello, se van a valer de una serie de valores que van a definir el conjunto de dicha asociación, donde se va a plasmar lo más importante para su funcionamiento correcto y el trabajo que se desarrolla con las familias, comunidades y profesionales.

Asociación Solidaria Mundo Nuevo: Infancia y familia

Se pretende atender de forma integral las necesidades, tanto de intervención como de evaluación especializada, tanto de los menores acogidos en residencias, como de los menores en riesgo, siempre en colaboración tanto con las familias como con los servicios municipales especializados en atención a la infancia y la familia.

Acogimiento residencial

Mediante el acogimiento residencial, tratamos de proteger a los menores que no pueden permanecer en sus hogares habituales. Se les tratará de proporcionar un lugar de residencia y convivencia que cumpla con las medidas educativas, desarrollo y de protección adecuadas.

La Asociación Solidaria Mundo Nuevo siempre hará que los menores se encuentren lo mejor posible, para que no sientan el desamparo lejos de su hogar habitual, en estos lugares de residencias encontrarán zonas deportivas, zonas lúdicas y hasta Jardines Verticales.

El 15 de Mayo Día Internacional de las Familias

Desde el año 1994 se lleva celebrando cada 15 de mayo el día internacional de las familias, dicha fecha fue proclamada en el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cada año es celebrada por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo y se desarrollan una serie de actividades que pretenden visibilizar la diversidad de familias que existen y hacer reflexionar acerca de la identidad de las diferentes familias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.