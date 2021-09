​Bebemos más vino Jesús Domingo Lectores

martes, 21 de septiembre de 2021, 13:22 h (CET) De acuerdo con un informe elaborado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y el Observatorio Español del Mercado Vino (OeMv), “El consumo de vino en España ha subido un 5% durante el pasado mes de junio.” Es el cuarto mes consecutivo con incrementos, lo que parece confirmar la recuperación del consumo de vino en nuestro país tras un 2020 muy complicado debido a la pandemia, que afectó especialmente al canal de hostelería.



No obstante, el crecimiento del consumo en junio es inferior al registrado en los tres meses anteriores -creció más del 40% en marzo y mayo y un 8,2% en abril-, pero debemos mencionar que el consumo de vino en junio de 2020 fue el tercer mejor mes del año 2020 en términos de volumen, coincidiendo con el inicio de la desescalada en España. Por tanto, debemos tener en cuenta que un crecimiento del +5% en Junio 21 vers Junio 20 es un resultado muy positivo, considerando que Junio 20 fue un periodo ya de por sí bastante bueno.

Los 9,443 millones de hl registrados en los 12 meses hasta junio de 2021, siempre siguiendo el informe, suponen el mejor dato interanual desde octubre de 2020. Aunque seguimos lejos de los más de 11 millones de hl alcanzados a cierre de 2019, la caída cada vez es más suave (-6,6%), teniendo en cuenta el dato del mes de febrero en el que se llegó al mínimo histórico de 8,805 millones de hl. Esta nueva situación coincide también con un descenso cada vez más suave en Hostelería, canal que más sufrió las consecuencias de la pandemia, y con un crecimiento que se va ralentizando en Alimentación, donde las ventas de vino se dispararon a raíz del confinamiento.

El consumo de vino en España está liderado de forma clara por el vino con DO, sobre todo en términos de valor, al ser un producto de mayor precio medio y cuya demanda ha crecido en los últimos años de forma notable. La mejor marcha relativa de vinos con DOP y con IGP, también en esta fase de la pandemia, vuelve a mostrar la preferencia del consumidor español por vinos en los que se indica su procedencia. Considero una buena noticia en tiempos de grave crisis producida por un virus.

