martes, 21 de septiembre de 2021, 13:17 h (CET) Una joven ministra socialista impulsó la Ley del Aborto en 2010, Bibiana Aído. Tenía 31 años. Ahora, otra joven ministra, que llegó al cargo con esa misma edad, Irene Montero, está decidida a reformarla para facilitar más el aborto. La podemita Montero acaba de reafirmar que tiene prioridad este asunto, y que quiere que se apruebe antes de acabar 2021. Bibiana e Irene tienen en común el mismo objetivo sin aceptar diálogo.



Lo que parece pretender Irene Montero es lograr un “aborto exprés”, eliminando los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a matar al embrión. Objetivo que pretende también, y más grave todavía, es prohibir la objeción de conciencia de los médicos y el personal sanitario, en definitiva obligar por ley a matar embriones: ha afirmado que los derechos de los médicos no pueden estar por encima de los de las mujeres. Y también pretende penalizar lo que denomina “acoso a pie de calle” de grupos o personas antiabortistas, es decir, perseguir toda acción pro-vida.

Todo esto sucede cuando todavía el Tribunal Constitucional no ha resuelto el recurso, presentado por 71 diputados del PP en 2010, contra la Ley del Aborto. Semejante demora no tiene justificación en un Estado de Derecho: bate récords.

Irene Montero tiene prisa por diversos motivos. Por su sectarismo reiterado, porque quiere mantener votos de Podemos, porque quiere figurar como exponente de un feminismo identificado con el aborto, por distraer la atención política.

Quienes tenemos razones de peso para estar a favor de la vida y en contra del aborto hemos de superar la comodidad, la pasividad, y aportar luces al debate.

