Y ¿Por qué el demonio es el rey del mundo? Por la simple razón de que los que tenían que combatirlo, es decir, La Iglesia Católica, en su mayoría, le dejaron la puerta abierta de par en par. Por las noticias que veo a través de las redes sociales, la gravedad de la situación mundial es de extrema gravedad. La Iglesia Católica está muda, mundanizada, desacralizada y algo todavía peor, que por temor, cobardía o lo que fuere, son “tontos útiles” que colaboran en esta tarea demoledora.

La persona humana tiene que morir, y aunque muchos seres humanos no crean en la vida eterna, irremisiblemente se condenarán, y Cristo que vino al mundo y tomó nuestra naturaleza humana y compartió nuestras mismas situaciones, después de confirmar con sus palabras y con sus obras, que era una Persona Divina, Dios como el Padre Eterno, para nuestra liberación del pecado y de la muerte eterna, murió clavado en una Cruz como el más vil de los asesinos, y resucitó según había anunciado y nos abrió las puertas de la Vida Eterna para vivir el gozo y la felicidad que humanamente no podemos imaginar, de lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Esto va muy mal y muy deprisa. El que al final de la vida se salva, sabe, el que no, no sabe nada.