Un grave perjuicio Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

martes, 21 de septiembre de 2021, 13:04 h (CET) Es un hecho que el Consejo General del Poder Judicial lleva mil días en funciones porque el PSOE y Podemos no entienden que para su renovación hay que abandonar pretensiones de control sectario y alcanzar un acuerdo sensato, que no suponga un trágala para el Partido Popular.

Pedro Sánchez se niega a aceptar las recomendaciones de la Unión Europea que pide que una parte sustancial del CGPJ sea elegida por los propios jueces, como forma de despolitizar la Justicia. Este modelo de renovación supondría un paso adelante en la garantía de la independencia judicial, algo que parece no interesar al gobierno de coalición, anclado en el mantra de que los jueces españoles son, por naturaleza, conservadores.

