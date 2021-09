Detrás de la pared de mi habitación -capítulo dos

Como estaba contando, salté al otro lado de la pintura de mi habitación para averiguar por mí mismo si aquella aparición que creí ver haciéndome señales con la mano era cierta, o si solo era producto de mi imaginación. Bien:” Mientras caía, no hacia abajo sino hacia el fondo, cerré los ojos. Sentí que en cámara lenta era succionado por una fuerza que me atraía hacia sí, dando vueltas y más vueltas en una espiral al final de la cual se divisaba una luz brillante, cálida y sosegadora.

Percibí que me iba transformado en una hoja de papel prensada y sin palabras escritas en ella. Que iba perdiendo peso. Que mis recuerdos se iban desvaneciendo. De mí solo iba quedando una oscura sombra que flotaba aspirada por la pared de mi cuarto. No sé cuánto tiempo pasó porque a la edad que tenía en aquel entonces, medir el tiempo no era mi fuerte. Lo único que recuerdo con claridad, era que aterricé en el fondo de aquel túnel con el leve peso de una pluma. Entonces y solo entonces, fue cuando abrí los ojos…