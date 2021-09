IDX se alía con Adyen para dar un mejor servicio de internacionalización Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:58 h (CET) Dos grandes marcas, IDX y Adyen forman una alianza en la que proporcionar a los ecommerce internacionales soluciones prácticas y funcionales para las formas de pago en los diferentes países en los que lleven a cabo su actividad comercial Según el estudio de Sendcloud, “en el año 2022 casi una cuarta parte de todos los pedidos de e-commerce serán transfronterizos”.

Por eso, desde 2019, en IDX están trabajando la internacionalización de los ecommerce, centrándose en resolver todas las necesidades que puedan tener al respecto. Esto incluye todas las adaptaciones de las tiendas para los diferentes mercados en los que se vaya a vender y una de las más importantes es: las formas de pago locales.

Por qué la alianza de IDX y Adyen

Uno de los principales desafíos para los ecommerce internacionales es aceptar diversos métodos de pago que se utilizan en diferentes países. Por medio de la alianza con la plataforma de pagos Adyen, sus clientes podrán utilizar todos esos métodos de pagos ofrecidos por diferentes plataformas en un mismo lugar, lo cual hace la gestión del negocio, sus finanzas y el manejo de datos mucho más simple y eficiente.

Otro problema resuelto es el implementar en la tienda online métodos de pago a medida para los nuevos países donde se vaya a vender. Con la alianza entre IDX y Ayden, los emprendedores y empresarios que desarrollen sus tiendas online con IDX ya no tendrán que preocuparse: IDX se encarga de hacer la integración con Adyen en su back end, de manera sencilla.

Al integrar IDX a Adyen en su red de partners estratégicos de negocio, tanto grandes marcas como marcas más modestas podrán acceder a la simplicidad de la gestión de transacciones de pago, gracias a la utilización e integración en sus tiendas de la mejor plataforma de pagos, Adyen.

En resumen, por medio de esta sinergia con Adyen brindarán a los clientes lo que más necesitan para transaccionar pagos a la hora de vender en diferentes países: simplicidad.

Acerca de Adyen

Adyen es la plataforma de pagos preferida por las grandes compañías en todo el mundo. Es el único proveedor de infraestructura de extremo a extremo que conecta con Visa, Mastercard y los métodos de pago más utilizados por los consumidores a nivel mundial. Adyen ofrece pagos online, vía móvil y en tiendas físicas, ayudando a vendedores como Mango, O’Neil, L’Oréal, Uber, Spotify o Camper a optimizar sus pagos y prepararse para el futuro.

Acerca de IDX

IDX (Innovadeluxe Diseño y Desarrollo Web) nació en el año 2010, con certificación por PrestaShop desde el 2011, con triple certificación (PrestaShop es la solución de software para creación de tiendas online más usada en Europa). Está formada por un equipo de profesionales con experiencia contrastada en desarrollo web para Prestashop y de aplicaciones de gestión, diseño, seguridad web, administración de servidores, soporte, etc. Además es Partner de Google y expertos en Marketing Online (SEO, SEM, Email marketing y Social Media).

En el año 2019, IDX dio los primeros pasos para salir al mercado internacional. Y ha sido a finales de 2020 cuando han abierto oficinas en México y Portugal. Por eso entienden bien las necesidades de sus clientes de ir más allá de sus fronteras.

