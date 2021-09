Amàre Hotels, la cadena hotelera preferida de las influencers Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:19 h (CET) 2021 será recordado por Amàre Hotels como el año de su consolidación como cadena de moda en Ibiza y en Marbella gracias a colaboraciones con destacadas influencer y modelos de ámbito nacional como Ana Moya, imagen este año de la marca, Isabel Sanz, Edurne Alba (Rebelattitude), María Valdés, Mirian Pérez (Honey Dressing), o el grupo compuesto por Desiré Jurado, Vanessa Leache, Laura Millara, Judith Frontón, Olga García, Jennifer Marínez y Lidia Bedman Estos hoteles de 4 estrellas recomendados para adultos y ubicados en lugares carismáticos del Mediterráneo, se caracterizan por la calidad y amplitud de sus espacios y cuentan, además, con una oferta gastronómica, musical y artística innovadoras que los hace únicos. Su potente puesta en escena y el amplio abanico de posibilidadesque estos hoteles ofrecen, los convierten en los lugares idóneos para disfrutar de las mejores vacaciones como lo han confirmado actrices, cantantes, foodies y múltiples perfiles de influencers que han mostrado en sus redes sociales su excepcional experiencia en Amàre Hotels.

Para la modelo Mirian Pérez, una apasionada de Ibiza y diseñadora de su propia firma de ropa, "el estilo Amàre va mucho con el mío. Es muy Mediterráneo, muy ibicenco". Algo en lo que coincide la también influencer y diseñadora Isabel Sanz quien agrega que "me encanta vestir de blanco y usar prendas vaporosas que aporten el estilo del hotel". En la misma línea Edurne Alba afirma que “cuando llegué a Amàre, sentí que el estilo era inconfundible. Conecta con el mío”, una sentencia que secunda María Valdés quien lo define como "un hotel con un estilo que va mucho conmigo: sencillo, pero a la vez original".

Estela Grande, Lorena Durán, Sandra Majada, Susana Bicho, la actriz Ana Fernández, Sonia Marí Andrés, Anita Matamoros, Carla Hinojosa, Sofía Suescun o Marta Soriano, son otros de los rostros conocidos que han decidido dejar también su huella en Amàre Hotels para disfrutar de la esencia ibicenca y marbellí de esta cadena hotelera. Mientras que Francesca Ferragni, Eloïse Appelle, Georgie Clarke, Adriana Spink, Freya Killin y Antho Nacca son los nombres propios de ámbito internacional que también han apostado por esta cadena hotelera con acento andaluz.

Amàre Ibiza

En su tercera temporada en la isla de Ibiza Amàre Ibiza se presenta como un destino consolidado y elegante desde el que explorar y experimentar todas las caras de la isla.

En sus 366 habitaciones destaca un ambiente contemporáneo con vistas al Mediterráneo. Otros de sus atractivos son una impresionante piscina infinity en su azotea, dos piscinas más al aire libre, un bar de cócteles en su rooftopcon música en vivo, y tres restaurantes, así como un club de playa. Con una cuidada oferta gastronómica, Amàre Ibiza se desgrana en varios espacios para los auténticos foodies: Hayaca, Amàre Lounge y Mare Nostrum. Para celebrar el atardecer, Amàre Ibiza da vida a su personal Sunset Ritual, una experiencia mágica donde se puede disfrutar de un espectáculo de música y de luz que cambia a medida que el sol desaparece lentamente en el horizonte, abierto a residentes y turistas de la isla.

Tras la puesta de sol, la cita imprescindible cobra vida en la terraza de Hayaca, el restaurante insignia de Amàre, liderado por el chef Mauricio Giovanini, galardonado con una estrella Michelin, y que destaca por su cocina fusión donde ponderan los sabores de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, México o Perú, con guiños a los mejores productos mediterráneos. Una experiencia gastronómica que se complementa con música y con cócteles exclusivos creados por Diego Cabrera, uno de los mejores cocteleros de España.

Amàre Marbella

Amàre Beach Hotel Marbella está posicionado como el hotel predilecto de los parejas y grupos de amigos que buscan un alojamiento de calidad y recomendado para adultos en el corazón de Marbella.

Cuenta con 236 habitaciones especialmente creadas para ofrecer a sus huéspedes todo lo que necesitan para disfrutar de unas relajantes vacaciones bajo el sol. Con unas espectaculares vistas del Mar Mediterráneo y del casco antiguo de Marbella, Belvue Rooftop Bar es el lugar perfecto para pasar las tardes disfrutando de un cóctel.

El Spa Amàre Marbella by Germaine De Cappuccini, cuenta con tratamientos personalizados compuestos por una serie de masajes revitalizantes, tratamientos faciales o envolturas corporales refrescantes, así como un ritual creado especialmente para mejorar el sueño al limpiar el cuerpo y la mente.

