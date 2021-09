Todo a punto para el gran evento internacional del interiorismo, el diseño y la arquitectura en Marbella Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:22 h (CET) Apenas quedan unos días para el esperado estreno de la primera edición de Design Week Marbella, la gran feria internacional creada para mostrar las propuestas más novedosas y sorprendentes del interiorismo, la arquitectura, el arte y el diseño. Una cita imprescindible a la que se ha sumado un impresionante elenco de profesionales y firmas de renombre internacional. Y que va a convertir Marbella en la capital internacional del diseño, del 27 de septiembre al 3 de octubre Esta primera edición de Design Week Marbella es mucho más que una exposición o una feria al uso sobre interiorismo y arquitectura. Es un evento diferente a cualquier otro celebrado anteriormente, en cuanto a concepto, participantes y estructura; con un equipo experimentado y un enfoque original y profesional, alto en contenido académico y participación local. Y que busca convertirse en una experiencia única para marcas, diseñadores, profesionales y público en general. Propuestas sorprendentes y novedosas en los espacios de exposición y también en el propio diseño del pabellón; arte y artesanía en vivo, tecnología digital para vivir el evento vía online y un espacio destacado para charlas y conferencias divulgativas, etc.

Por supuesto, lo más importante en esta Semana del Diseño es el impresionante elenco de profesionales de renombre en el mundo del interiorismo, la arquitectura, el paisajismo, el arte y la arquitectura de interiores que se van a dar cita en Marbella a partir del 27 de septiembre. Entre los interioristas, destacan Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, que preside el comité de selección de DWM; Francisco Segarra, un Brand Ambassador de lujo y además diseñador de la Zona VIP; Carlos Gimeno, fundador de Soul Arquitectura Interior; Sara Folch Interior Design, que junto a Nel’la Design presentará en exclusiva la primera cocina completamente domotizada que se fabrica y se patenta de Europa; la paisajista Beatrice Perlac, que va a sorprender desde la entrada “Design Gate”; además de Alejandra Pombo, Pedro Peña, Gaspar Sobrino, Carlos Miracle y Fernando Tejero, Rosa Ceño, SINMAS Estudio y Paty Pombo.

El mundo de la arquitectura tiene también una imponente representación en Design Week Marbella: Yannic Leveque, una de las más reconocidas profesionales en el mundo de la arquitectura de alto standing; Inhabit Architects, que presentará una propuesta muy sugerente para el restaurante del evento; ENORME Studio, Mónica Diago, Juan Bengoa, Tobal Arquitectos, MLKT Architecture & Design Solutions, Sandra Plata, Klic Arquitectos y Hanabana Views, el novedoso proyecto inmobiliario de Alberro Arquitectos en Marbella.

A estos nombres se suma el talento y prestigio de los miembros del jurado de Design Week Marbella, entre los que destacan el arquitecto marbellí Ismael Mérida, la diseñadora Nezha Kanouni, el interiorista José Antonio Flores, el arquitecto argentino afincado en Marbella Miguel Tobal, los fundadores de MLKT Architecture & Design, Raúl Fernández y Víctor Gonvera, y el también arquitecto Fernando Huete. Y mención especial para el Principado de Andorra, que tendrá gran protagonismo como país invitado de esta primera edición de Design Week Marbella.

Todo está listo para el estreno de Design Week Marbella. Una cita imprescindible para profesionales, marcas y público en general, que va a sorprender a todos y va a convertir Marbella en la capital internacional del diseño a partir del próximo 27 de septiembre.

