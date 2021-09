La herramienta gratuita para el renderizado en tiempo real con calidad hiperrealista de 3D Business School Emprendedores de Hoy

martes, 21 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Hasta hace poco, llevar un proyecto arquitectónico al entorno virtual necesitaba de equipos tecnológicos avanzados y expertos en la industria informática, lo que se traducía en un elevado coste y tiempo para cualquier persona o compañía que deseaba mostrar sus obras e ideas en formato digital.

Actualmente, esto no es un problema gracias aUnreal Engine, la nueva herramienta gratuita de renderizado en tiempo real que puede ser descargada en un ordenador. Con 3D Business School, cualquier arquitecto o artista puede aprender a cómo utilizarlo para mostrar sus proyectos de forma innovadora sin tener que realizar altas inversiones.

Renderizados hiperrealistas en tiempo real con Unreal Engine La tecnología ha avanzado tanto en los últimos años que los actuales ordenadores para uso personal son capaces de hacer casi cualquier cosa. Esto también sucede con las herramientas de software como Unreal Engine. Este potente motor gratuito permite a sus usuarios la creación de renderizados hiperrealistas en tiempo real desde un ordenador. Así, cualquier arquitecto, diseñador o artista tiene la oportunidad de digitalizar y presentar sus maquetas de forma innovadora. Por supuesto, toda herramienta necesita ser optimizada y utilizada correctamente para sacarle el máximo provecho. Esto requiere de ciertos conocimientos y para adquirirlos, una excelente opción es 3D Business School. Sus formaciones onlineson impartidas por profesionales que inician a cualquier persona en el mundo de la realidad virtual y la creación de espacios en tercera dimensión aplicados a la arquitectura. Además, estos profesores se actualizan constantemente con cada nueva versión de Unreal Engine para llevar a sus estudiantes cursos con información novedosa y de gran utilidad para el mercado laboral.

Motivos por los que Unreal Engine es un software adecuado para el renderizado Una de las principales ventajas de Unreal Engine sobre otros motores de videojuegos es la alta calidad que ofrece tanto en el diseño como en el desarrollo de escenarios virtuales. Por lo tanto, este software consigue que sus usuarios creen mundos interactivos e hiperrealistas que otros no pueden ofrecer. Por otra parte, con 3D Business School es posible aprender el uso de la realidad virtual con Unreal Engine para la observación de proyectos de renderizado. De esta manera, los profesionales brindan a sus clientes una experiencia innovadora en el momento de presentarles sus obras de vivienda y otras construcciones.

Unreal Engine está revolucionando el sector de la arquitectura a través del renderizado hiperrealista y la realidad virtual en la presentación de obras y proyectos. Por ello, 3D Business School ofrece a artistas, arquitectos y diseñadores de interiores cursos profesionales en línea sobre cómo utilizar al máximo este potente software.

