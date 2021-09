Mesoterapia facial de VG Virginia Gómez Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET)

Tener un rostro sano y radiante no solo es cuestión de genética, también depende del cuidado que cada persona le dé. Desde VG Virginia Gómez, centro especializado en tratamientos y formación de belleza facial, desvelan que uno de los procedimientos más innovadores que está dando óptimos resultados en la actualidad es la mesoterapia, un método que ayuda a mejorar considerablemente el aspecto del cutis y que previene la aparición de líneas de expresión a temprana edad. De hecho, su gran efectividad ha hecho que mujeres y hombres lo demanden con frecuencia.

El procedimiento de la mesoterapia facial Virginia Gómez, fundadora del centro estético, explica que la mesoterapia facial es un procedimiento que está dando mucho de qué hablar y que se ha convertido en una de las claves para el rejuvenecimiento facial. También indica que es muy sencillo y que consiste en infiltrar unas microinyecciones de vitamina y otras sustancias, como bótox y ácido hialurónico, entre otras, en la capa superficial de la piel del rostro.

Gómez precisa que la mesoterapia facial se hace de forma ambulatoria y que no genera molestias significativas, ya que se realiza con unas agujas muy delgadas. Sin embargo, quien así lo prefiera, puede solicitar que le coloquen una anestesia en crema de uso tópico.

Además, una vez que se aplica este tratamiento el efecto se empieza a ver a los días y la recuperación es prácticamente nula porque las personas únicamente pueden experimentar algún hematoma o enrojecimiento en la piel que va desapareciendo con el transcurso de las horas.

El efecto de este procedimiento puede durar de tres a seis meses, todo depende de cada caso particular y de algunos factores como la edad y la condición de la piel.

¿Qué beneficios aporta la mesoterapia facial? La mesoterapia facial se la pueden realizar las personas de a partir de los 25 o 30 años porque es recomendada para evitar el envejecimiento de la piel. Esta es ideal para aquellas personas que tienen una piel reseca, maltratada, flácida, con líneas de expresión y con manchas ocasionadas por los efectos del sol, postparto, etc.

Los beneficios de este tratamiento son múltiples. En primer lugar, ayuda a que la piel luzca firme, lisa, suave, hidratada, con brillo y luminosidad. Esto se debe a que la mesoterapia facial tiene propiedades bioestimulantes, hidratantes y antioxidantes que provocan un efecto tensor. Por otro lado, con la mesoterapia facial las personas no deben preocuparse de las tan temidas arrugas. Eso sí, deben procurar realizársela en un lugar profesional como VG Virginia Gómez.

Los interesados en realizarse una mesoterapia facial o que necesiten más orientación sobre este efectivo tratamiento pueden visitar la página web de VG Virginia Gómez o seguir su cuenta de Instagram, donde se pueden visualizar todos los servicios que ofrecen y los trabajos realizados.

