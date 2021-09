Lash Bomb: el lifting de pestañas de calidad de La Boutique de la Belleza Emprendedores de Hoy

Las pestañas, además de ser una parte esencial del rostro, ocupan un papel muy importante dentro de cualquier tipo de maquillaje. De hecho, su embellecimiento es necesario a la hora de obtener acabados más profesionales.

Maquillarse los ojos todos los días puede ser una tarea agotadora, además de perjudicial, ya que puede ir dañando los frágiles pelos de las pestañas. Por esta razón, la solución ideal es el lifting de pestañas, un tratamiento muy parecido a la permanente de pestañas, pero que moldea el pelo desde la raíz permitiendo que se realice el trabajo en vellos más cortos. La Boutique de la Belleza es una empresa que, además de ofrecer productos de calidad, también funciona como academia que ofrece formación en distintas áreas.

¿En qué consiste un lifting de pestañas? El procedimiento llamado lifting de pestañas es una técnica de levantamiento de estos vellos con efecto inmediato que se realiza desde la raíz causando un efecto de ojos más abiertos y dando la sensación de pestañas más separadas, largas y gruesas.

El lifting de pestañas es uno de los tratamientos estéticos más demandados en el sector de la belleza debido a su efecto duradero y a sus exitosos resultados, evitando el uso de las pestañas postizas. Este puede ser utilizado en personas con pestañas cortas y de poca densidad porque les aporta mucha más expresión en su mirada.

El efecto lifting que resulta de este procedimiento puede llegar a durar entre seis y ocho semanas sin necesidad de utilizar ningún tipo de rizador de pestañas y puede alargarse dependiendo del cuidado posterior que le dé la persona.

Ventajas del lifting de pestañas El lifting de pestañas es una técnica que, por lo general, puede tardar una hora en realizarse y puede ser aplicado tanto en mujeres como en hombres, logrando que las pestañas se vean mucho más largas y marquen más su curvatura natural. Esto se debe a que se hace directamente en el vello propio y no se añaden componentes extras como en el caso de las extensiones de pestañas.

Por otro lado, este es un tratamiento no muy costoso que evita dañar los vellos y maltratar el párpado. Asimismo, el tinte que se utiliza causa un efecto de mirada profunda, al tiempo que fortalece el pelo y lo hace crecer más grueso y abundante.

El lifting de pestañas puede facilitar la vida de muchas personas, ya que evita que estas sean constantemente maquilladas y expuestas a otros métodos como las pestañas postizas, que a la larga pueden causar daños irreversibles. En la página web de La Boutique de la Belleza se puede encontrar información acerca del curso y de servicios de lifting de pestañas caracterizados por su excelencia y calidad.

