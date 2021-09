Prime Energy: Nos vemos online es un servicio de atención virtual en directo inclusivo Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de septiembre de 2021

Prime Energy es una compañía de energía especializada en la instalación de paneles solares, colocación de puntos de recarga para coches eléctricos e instalación de sistemas de climatización y aerotermia.

Su servicio de atención virtual en directo es también uno de los aspectos más destacables de la empresa. Está compuesto por un equipo de profesionales que tienen la capacidad de atender a todo tipo de personas sin barreras físicas o comunicativas, ya que cuentan con la preparación necesaria para hablar en lenguaje de signos. De esta manera, se ofrece asistencia a usuarios con deficiencia auditiva o visual.

Atención al cliente online efectiva e inclusiva Toda empresa debe contar con un equipo de soporte al cliente dispuesto a atender las consultas y dudas de los usuarios y ofrecer la asistencia necesaria respecto a sus productos o actividades comerciales. Sin embargo, es muy común que en este servicio no se cuente con el soporte oportuno para atender a las personas con alguna deficiencia auditiva o visual, hecho que provoca la exclusión de un importante sector de clientes.

Prime Energy, por el contrario, dispone de un servicio de atención virtual en directo llamado Nos vemos online, que cuenta con un equipo de soporte que habla la Lengua de Signos Española (LSE). El objetivo es ofrecer un servicio inclusivo que sea capaz de vencer cualquier barrera de comunicación, aprovechando el poder de internet para brindar soporte en tiempo real a través de su portal en línea.

Soluciones energéticas para todo tipo de usuarios La energía fotovoltaica ha demostrado ser muy eficiente en la actualidad, ya que garantiza una reducción considerable en el consumo de energía y en las facturas. Con los servicios de esta compañía, las personas podrán solicitar la instalación de paneles solares sobre sus tejados o en el lugar necesario para proveer de energía a sus hogares, locales, comunidad de vecinos o empresas, de la mano de expertos y profesionales del sector.

A través del servicio de atención virtual en directo se puede solicitar el presupuesto y aclarar cualquier duda respecto a la instalación de sistemas de energía fotovoltaica, de climatización o estaciones con cargadores para vehículos eléctricos. El presupuesto también puede solicitarse a través de su página web de manera gratuita y sin compromiso.

La prioridad de Prime Energy no es solamente brindar un buen servicio, sino ofrecer una atención al cliente eficiente, oportuna e inclusiva que haga que todos se sientan cómodos y bien atendidos en el momento de contratar sus servicios.

