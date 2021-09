"Dark is beautiful": Dornbracht amplía su gama de acabados para cocinas Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 17:58 h (CET) Los interiores dominados por colores oscuros son cada vez más populares en las cocinas. Dornbracht lleva muchos años ofreciendo acabados oscuros en su catálogo y, desde hace tiempo, estos acabados se consideran un elemento diferencial en baños de diseño luminoso. Con un elegante color negro mate, la marca amplía ahora también su gama de acabados para la grifería de cocina. De este modo, se añade una opción más al acabado Dark Platinum Matt, disponible en exclusiva en Dornbracht Los acabados oscuros de alta calidad armonizan y mejoran el efecto visual del diseño del espacio de cocina. La grifería se convierte así en un destacado elemento que concentra todas las miradas y su forma escultural destaca especialmente en negro mate. De este modo, se resalta el uso funcional de la encimera y toda la cocina en su conjunto.

"Con esta gama ampliada, respondemos a la creciente demanda de acabados oscuros e incrementamos así la oferta de cocinas diseñadas como espacios vitales. Los acabados siempre han tenido un significado especial para nosotros como dimensión de diseño independiente. Nuestro catálogo de productos, cuidadosamente seleccionado, garantiza un estilo único y subraya nuestro lema: "Leading Designs for Architecture"", afirma Stefan Gesing, director general de Dornbracht.

Diseño elegante y funcionalidad profesional

Los materiales y acabados seleccionados influyen de forma decisiva en el estilo de una habitación y en el efecto que producen en quienes lo contemplan: según el acabado, los accesorios pueden hacer que un interior aparezca como eternamente elegante, fresco y moderno o sensualmente cálido, subrayando armoniosamente un estilo o creando un contraste emocionante.

Con la incorporación de las griferías en negro mate al catálogo de cocinas, se dispone ahora de un total de cinco diseños en acabados oscuros -junto con los productos disponibles en Dark Platinum Matt- que ofrecen una amplia gama de variantes funcionales. Están disponibles en negro mate Tara, Tara Classic, Tara Ultra y Meta.02. Así mismo, toda la gama de cocinas está disponible en Dark Platinum Matt; Sync y Tara Ultra con plazos de entrega muy reducidos. Tara Ultra ofrece por sí sola seis variantes funcionales, desde el clásico mezclador monomando, ampliable con distintos juegos de rociadores, hasta griferías extraíbles con función de ducha, así como la variante profesional con una combinación de manguera y muelle flexible.

A juego con las griferías, Dornbracht ofrece fregaderos de cocina de acero vitrificado en colores negro, blanco y arena, cada uno de ellos en mate o brillante.

