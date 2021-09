‘Elige tu momento de ser madre’: la cuenta de Twitter que informa sobre fertilidad y congelación de óvulos Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 18:07 h (CET) ‘Elige tu momento de ser madre’ será la nueva cuenta en España que romperá con los tabúes que existen en la sociedad en torno a la fertilidad, apoyar a las mujeres de cara a cómo enfocar sus dudas sobre la fertilidad y hablar abiertamente, tanto a hombres como mujeres, sobre la preservación de la fertilidad La compañía farmacéutica especializada en la salud de la mujer, Gedeon Richter, ha lanzado dos cuentas nuevas en Twitter, la nacional y la internacional, que informarán sobre la fertilidad, su preservación y la congelación de óvulos.

El objetivo de su creación es romper con los tabúes que existen en la sociedad en torno a la fertilidad, el poco apoyo que reciben las mujeres y la necesidad de hablar abiertamente tanto a hombres como mujeres sobre la preservación de la fertilidad.

Para ello, Gedeon Richter ha inaugurado la cuenta internacional con un Chat, cuyo hashtag ha sido #TakeOvaTime, en el que expertos a nivel Internacional han respondido a distintas dudas que, actualmente, resultan de especial relevancia a las mujeres que quieren quedarse embarazadas ahora o en el futuro.

La cuenta de ‘Elige tu momento de ser madre’ ya se abrió en Facebook e Instagram y, ahora, la compañía apuesta por Twitter, cuyos contenidos seguirán la misma línea que las demás RRSS, con el fin de informar sobre los factores que influyen en la fertilidad, los mitos en torno a ésta y las dudas que puedan surgir sobre cómo afrontar la fertilidad en un momento vital u otro.

Cuenta de Twitter internacional

La cuenta que lleva por nombre ‘Be Ready Whenever You’re Ready’ destaca la importancia de la edad a la hora de quedarse embarazada. “Las posibilidades de una mujer de concebir disminuyen naturalmente a medida que envejece. A los 30, la fertilidad de una mujer comienza a declinar, la disminución es más rápida una vez que llega a los 35. A los 45 años, la fertilidad ha disminuido tanto que es muy difícil para una mujer concebir de forma natural”, señalan en el propio perfil.

En este sentido, explican en la cuenta en qué consiste la congelación de óvulos y la posibilidad de quedarse embarazada cuando una mujer lo decida, sin la necesidad de renunciar a otras prioridades como la educación, la carrera o la búsqueda de la pareja adecuada. “Es un método para preservar la fertilidad donde se obtienen óvulos tras la estimulación del ovario y posteriormente se pueden congelar, lo que permite a una mujer tener hijos en una fecha futura. En su momento, cuando la mujer decida, los óvulos se descongelan, se procede a realizar una fecundación in vitro y se transfieren al útero para facilitar el embarazo”, recalcan.

Este método se puede llevar a cabo por razones sociales o por razones médicas, como, por ejemplo, previo a un tratamiento de quimioterapia.

Es importante hablar abiertamente sobre la preservación y las técnicas de fertilidad que existen para acabar con la presión social y la falta de apoyo que reciben las mujeres a la hora de realizar los tratamientos como la congelación de óvulos o la reproducción asistida.

Por este motivo, desde el perfil ‘Be Ready Whenever You’re Ready’ hacen hincapié en la necesidad de informar a los niños y niñas en las escuelas sobre la seguridad en su cuerpo y el cuidado de la fertilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.