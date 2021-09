El Hospital Ruber Internacional y Clínica Dermatológica Internacional se unen para ofrecer el abordaje más avanzado en el campo de la Dermatología Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 18:10 h (CET) El objetivo es ofrecer a los pacientes las mejores soluciones para el abordaje de cualquier patología dermatológica, y, para ello, contarán con profesionales altamente especializados y con la tecnología más innovadora y puntera del mercado El Hospital Ruber Internacional y Clínica Dermatológica Internacional, se unen para ofrecer el abordaje más avanzado en el campo de la Dermatología.

El Hospital Ruber Internacional, líder en el sector de la sanidad privada e integrado en el grupo Quirónsalud, es una referencia por su calidad, por su tecnología de última generación, por sus profesionales altamente cualificados y por su vocación permanente de superación.

Concebido como un “hospital integral”, sus Servicios Centrales, las Unidades Médico-Quirúrgicas de las distintas especialidades y Médicos Colaboradores, están interrelacionados entre sí e integrados en el Hospital, lográndose la máxima eficiencia en la organización y desarrollo de las distintas actividades médicas, asistenciales, docentes e investigadoras, permitiendo ofrecer un nivel óptimo en la asistencia sanitaria.

Clínica Dermatológica Internacional (CDI), también conocida como el hospital de la piel, está formada por prestigiosos dermatólogos que son referentes nacionales e internacionales en áreas como cáncer de piel, láseres dermatológicos, dermatología pediátrica, cirugía dermatológica y dermatología estética. Cuenta en sus instalaciones con 14 consultas, quirófanos, laboratorio de anatomía patológica y un auditorio de formación. Además, CDI ha sido reconocida 5 años consecutivos como la mejor clínica monográfica en dermatología de España según el Monitor de Reputación Sanitaria.

Líderes en Dermatología

Con esta unión, el Hospital Ruber Internacional y el Grupo Quirónsalud refuerzan su liderazgo en el campo de la Dermatología y ponen a disposición de sus pacientes un amplio equipo de especialistas al que se incorpora el equipo actual de profesionales de la Clínica Dermatológica Internacional, que podrán ofrecer sus servicios tanto en la sede de la Calle Marqués de Villamagna como en el propio Hospital Ruber Internacional.

El doctor Ricardo Ruiz, dermatólogo que lidera Clínica Dermatológica Internacional ha declarado que “dirigir y potenciar la Dermatología del Hospital Ruber Internacional junto con CDI es un honor y un reto que me ilusiona enormemente. Queremos aprovechar la experiencia de ambas instituciones para mejorar la atención al paciente dermatológico y ofrecerle los últimos y mejores avances de la dermatología moderna tanto a nivel clínico como oncológico, quirúrgico y estético. Trabajando juntos podremos transformar la dermatología elevando su excelencia y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Además, este proyecto abre un abanico enorme de posibilidades a nuestros doctores, no sólo a nivel asistencial sino también a nivel docente y de investigación”.

Por su parte, el doctor Manuel Conde Marín, director Gerente del Hospital Ruber Internacional, afirma que “asociarse a la Clínica Dermatológica Internacional, significa una oportunidad para liderar la dermatología privada en España. Es además una forma de completar una atención integral a nuestros pacientes, que, en muchos casos, ya compartíamos con el doctor Ricardo Ruíz, desde hace años. Nuestra intención es tener las mejores herramientas para prevenir, tratar e investigar la patología del cáncer de piel”.

