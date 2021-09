VASS crea su división M&A con las incorporaciones de Eugenia Menéndez y Patricio Novoa Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 16:42 h (CET) VASS ha creado su división de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) con Eugenia Menéndez como Head of Strategy and Corporate Development y Patricio Novoa como Global Head of Corporate Integration Ambos contribuirán a impulsar a VASS como compañía líder del mercado en soluciones digitales, tanto en España como en el resto de los mercados internacionales, y a alcanzar los objetivos de su plan estratégico VASS@400, cuyo reto es alcanzar una facturación de 400 millones de euros en 2025.

Eugenia Menéndez, incorporará a su puesto de directora de Estrategia y Transformación, la responsabilidad de la selección y adquisición de empresas a través del crecimiento inorgánico del grupo. Como responsable de la definición de la estrategia y búsqueda de targets, gestionará el análisis financiero y comercial de compañías que sean objetivo de VASS, así como su adquisición y la negociación de contratos de compraventa.

Entre sus principales responsabilidades, Patricio Novoa liderará el proceso de integración de las nuevas empresas creadas o adquiridas –como las recientes T4S Advance Solutions y Comunytek, respectivamente--, y facilitará la integración cultural de los equipos, así como asegurar la consecución económica de los objetivos de la integración y maximizar el valor de la operación corporativa.

Menéndez cuenta con una larga trayectoria en el sector de servicios TIC y transformación digital y tiene grandes capacidades en los procesos de negocio, estrategia y transformación.

Ingeniera Química por la Universidad Ramon Llul de Barcelona y master en finanzas por Insead, lleva 14 años trabajando en VASS asumiendo distintas responsabilidades directivas tanto en Cataluña como a nivel nacional y también trabajó como account partner en la multinacional estadounidense de tecnología IBM, entre otras empresas del sector.

Novoa ha ejercido hasta ahora como CEO de VASS en Chile, cargo con el que ha logrado fomentar el desarrollo de nuevas estrategias de negocio en esta sede estratégica de Latinoamérica y aumentar la rentabilidad de la compañía y de sus clientes.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU, Novoa cuenta con varios másteres en Dirección Estratégica y Comercialización y atesora una amplia experiencia en el campo de la consultoría, ya que ha ocupado cargos de responsabilidad durante más de 20 años en diferentes multinacionales del sector.

Todo este proceso está respaldado por la experiencia internacional en el mercado de tecnología de One Equity Partners que adquirió parte de Grupo VASS en diciembre de 2020.

