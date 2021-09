El Castillo de Monteagudo da un paso más hacia su rehabilitación

Eurogruas se hace eco de la noticia lanzada por La Verdad en la que se informa sobre la fase en la que se encuentran las obras de rehabilitación del Castillo de Monteagudo en la región de Murcia Eurogruas, expertos en transportes especiales en Murcia y en venta de gruas en Murcia, se hace eco de la noticia lanzada por La Verdad dónde se informa sobre la fase actual en las obras de rehabilitación llevadas a cabo en la fortificación de la región de Murcia en Monteagudo. Las obras se encuentran en proceso de adjudicación y ya se ha establecido el coste de la inversión llevada a cabo por el Ministerio de Cultura durante la primera fase de las obras.

Cerca de 900.000 euros serán utilizados para las primeras rehabilitaciones en el monumento histórico. Estas obras tendrán como centro de acción las zonas de los accesos al castillo y la consolidación de la parte sur de la estructura fortificada. Para llevar a cabo estos dos objetivos se eliminará cualquier riesgo de desprendimientos en la muralla y se restaurarán los cimientos para evitar también cualquier tipo de desprendimiento. Las zonas de acceso se mejorarán con la construcción de pasarelas, escaleras y rampas. También se trabajará en esta fase la mejora de la iluminación y la instalación de sistemas de vigilancia.

Con motivo de la mejor conservación posible del castillo, se demolerán y retirarán todos los elementos arquitectónicos que no sean de utilizada como pueden ser algunas infraestructuras más modernas que no entren dentro del carácter histórico de la construcción. La limpieza del castillo también será de primordial acción para que la construcción conserve su valor histórico. Toda la vegetación, los residuos y las pintadas situados cerca de esta zona serán eliminados. La iluminación se centrará en la figura de Cristo y en otras zonas del castillo pero teniendo en cuenta al monumento para no dañarlo.

Aunque los procesos de obras aún no han comenzado, se estima que esta primera fase de la restauración ocupará un total de ocho meses. Aún no se sabe la fecha del comienzo de las obras pero se prevé fijar una fecha durante el mes de octubre.