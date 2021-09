China revoluciona el sector de la climatización con un aire acondicionado para un barrio Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 16:55 h (CET) IRM se hace eco de la noticia lanzada por Xataka en la que se cuenta la instalación de un aire acondicionado de dimensiones especiales para servir de refrigerador a todo un distrito IRM, expertos en la instalación de aire acondicionado en Mairena y en la instalación de gas natural en Mairena, se hace eco de la información aportada por Xataka en la que se narra la construcción de tamaño gigantesco de un aire acondicionado en la ciudad china de Shenzhen. Dicho aire acondicionado tiene la capacidad de refrigerar a todo un distrito de esta ciudad que abarca varios kilómetros cuadrados.

El distrito de Qianhai en Shenzhen ha sido el seleccionado para esta construcción que sirve de refrigeradora desde el mes de junio en todos los edificios públicos del distrito. No es la primera megaestructura de China, aunque sorprende por la efectividad en varios kilómetros cuadrados. El sistema de refrigeración no difiere de cualquier otro común de un aire acondicionado. La diferencia se encuentra en la escala de esta instalación. Para conseguir surtir de aire fresco a toda la zona de Qianhai se ha construido una estación central bajo tierra en la zona. Esta estación suministra agua fría a los edificios del distrito que se encargan de la transformación en aire frío en el interior de los mismos.

Esta ciudad china no parará con esta única instalación de aire acondicionado, sino que plantea tener hasta 10 instalaciones del mismo carácter operando en toda la ciudad. El servicio de aire acondicionado público se ofrecerá a todos edificios de negocios y edificios públicos, y no a las residencias, ya que para un rendimiento óptimo es necesario que se utilice durante un tiempo considerable, de unas cinco a ocho horas.

Toda esta inversión pública tiene como objetivo el ahorro de energía en la ciudad. Con este sistema de aire centralizado se necesitará menos refrigeración y, según los datos de la compañía creadora del proyecto, se puede llegar a ahorrar 130 millones de kilovatios durante cada año.

