lunes, 20 de septiembre de 2021, 15:26 h (CET) Las herramientas eléctricas, en algunas ocasiones, son motivo de muchas visitas a la sala de urgencias de un hospital. El mal uso de estas herramientas, el uso de herramientas de mala calidad y no trabajar de forma segura y bien equipados son algunos de los motivos de estos accidentes perfectamente evitables Después de las enfermedades y de los accidentes de tráfico, una de las causas más frecuentes de mortalidad en España son los accidentes laborales. Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), el 18% de los ciudadanos de España mueren a causa de lesiones que se sufren en el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo afirma, además, que gran parte de estas muertes se deben a un mal uso de las herramientas laborales y la falta de uso del equipo de protección adecuado para cada trabajo. Cuando los trabajadores utilizan las herramientas eléctricas adecuadamente se evitan gran parte de estos accidentes que pueden resultar mortales.

Suministros Tomás Beltrán, una empresa con una larga trayectoria y experiencia en el suministro y el uso de herramientas eléctricas y de muchos otros tipos, explica la importancia del uso adecuado y profesional de las herramientas para evitar accidentes no deseados. “Las herramientas eléctricas pueden llegar a ser muy peligrosas si son de mala calidad o no se utilizan de forma adecuada. La potencia utilizada por las herramientas debe ser una fuente de energía perfectamente controlada por el trabajador. De lo contrario, los peligros a los que se expone pueden ser letales tanto para su propia salud como la de quienes trabajan cerca” afirma Suministros Tomás Beltrán.

Las herramientas eléctricas pueden funcionar gracias a la electricidad, mediante el aire comprimido, la energía hidráulica, las correas o las cadenas de transmisión e incluso mediante la pólvora. Toda la energía que pueden crear estas fuentes debe controlarse por el trabajador. De lo contrario, estas herramientas pueden ser muy peligrosas, cuando el uso que se les da es incorrecto e imprudente. Algunos de los riesgos más comunes es el contacto con la electricidad, los golpes o cortes en las manos (o en cualquier otro lugar del cuerpo), las lesiones en los ojos debido a la proyección de elementos, esguinces, ruido e incendios.

Las personas que estén leyendo estas líneas probablemente se pregunten qué es lo que puede causar los riesgos mencionados anteriormente. La causa principal es el uso inadecuado de las herramientas, por lo que, leer el manual de instrucciones nunca viene mal. La segunda causa de riesgo es el uso de herramientas defectuosas o de mala calidad. Para tener a disposición herramientas de buena calidad, lo recomendable es echarle un vistazo a la tienda online de Suministros Tomás Beltrán. No utilizar un equipo de protección individual es, asimismo, un grave error que puede llevar a un trabajador a sufrir grandes lesiones.

