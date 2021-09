La universidad CEU San Pablo profundiza en la relación con Iberoamérica en un Congreso Internacional Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 15:35 h (CET) Un futuro lleno de oportunidades es el título del encuentro que, el 29 de septiembre, ahonda en la dimensión política, económica, comunicativa y urbanística. Entre los ponentes, la vicealcaldesa Begoña Villacís, el ex Ministro Manuel Otero Novas, el director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, y el arquitecto Carlos Lahoz. Para participar en este encuentro gratuito es necesario inscribirse en este link La agenda de congresos internacionales de la universidad CEU San Pablo inicia el próximo 29 de septiembre con una sesión que pone el foco en Iberoamérica. “Un futuro lleno de oportunidades” es el título del encuentro que, desde los ángulos de la inversión, la diplomacia, el periodismo y la sostenibilidad urbana, se fija en el continente latinoamericano.

Entre los ponentes en estas cuatro mesas redondas destaca la presencia del director general de la CEOE, Narciso Casado, junto a dos generaciones de políticos: el ex ministro con Suárez, Manuel Otero Novas, que hoy dirige el Instituto de Estudios para la Democracia del CEU) y la vicealcaldesa Begoña Villacís, ex alumna de la universidad. Asimismo, estarán presentes grandes voces del urbanismo internacional como el arquitecto Carlos Lahoz y el académico sueco, Stefan Junestrand.

Las oportunidades para el emprendimiento y el comercio serán abordadas (de 16:10 a 17 horas) por Narciso Casado, Director General de la CEOE Internacional y Secretario General del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB (en representación de todas las patronales empresariales de Iberoamérica), Antonio Managrer, Vicepresidente de CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios) Secretario General de FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios) y el profesor, académico y empresario Victor Hugo Malagón Basto, Presidente del Foro de Presidentes, fundador de MACA Consultores y líder de Colombia Científica. Modera el docente de la facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, José María Cubillo (Director General de MESIAS Inteligencia de Marca España)

El modelo de la Transición y la idoneidad de una política de la cortesía, tanto en España como en Iberoamérica, serán los ejes del segundo encuentro (de 17.05 a 18), en el que participan el exministro de Presidencia y ex ministro de Educación, José Manuel Otero Novas (Presidente del Instituto de Estudios para la Democracia de USPCEU), Begoña Villacís (portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos) y el estratega político y docente Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, que se conectará desde la universidad de Harvard, donde actualmente imparte docencia. El moderador será Rafa Ayala, Consultor en Good Thinking, además de editor en el proyecto Gobierno Transparente.



Los nuevos formatos periodísticos son el centro del tercer encuentro (de 18.05 a 19) con tres profesionales: Jorge Marirrodriga (El País), Noelia Fernández Aceituno (redactora de la agencia EFE para el cono Sur-Uruguay y Paraguay) y Diego Losada (responsable del equipo de informativos de Telemadrid y Madrid Directo). La moderadora será la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, periodista experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, María Solano Altaba.

Por último (de 19.05 a 20) se analizarán los modelos urbanos de desarrollo sostenible en la región iberoamericana, de la mano de Stefan Junestrand, Director General de Grupo Tecma Red, editorial líder sobre Sostenibilidad, Energía y Nuevas Tecnologías en la Edificación y la Ciudad, Iñaki Niharra (experto en Smart Cities para Europa en IBM, además de partner de Consultoría con foco en Soluciones digitales innovadoras para la Administración Pública, y experto en Territorios y Ciudades Inteligentes) y con el arquitecto Carlos Lahoz Palacio, Director del Smart Cities EPS-Lab. Founder Urban Networks y del Taller de Ideas.

En este caso, será el arquitecto y director de la Escuela Politécnica de USP CEU, Santiago de Molina, el encargado de moderar la mesa redonda.

USP CEU es una universidad que sitúa la internacionalización como uno de los pilares de su misión docente. Y así, se ha creado el CEU GLOBAL CAMPUS, a través de diferentes experiencias formativas para los estudiantes: International Bilingual Programs (IBP), International Online Programs (IOP), International Professional Programs (IPP).

