Neolith® y la firma Hannibal Laguna se sumergen juntos en el mundo del Arte Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 14:40 h (CET) Neolith®, líder global en el sector de la Piedra Sinterizada, ha servido de inspiracion al diseñador de Alta Costura, Hannibal Laguna, para crear la primera colección de esculturas producidas enteramente con los materiales nobles y naturales de la marca COSMOLOGY, nombre que recibe la creación del artista, consta de 9 alegóricas esculturas, construyendo una perfecta fusión entre los mundos de la arquitectura, la moda y el arte. Inspirado en el Cosmos, Hannibal Laguna encontró en Neolith® su aliado perfecto de elegancia, estilo, sofisticacion y clase para llevar a cabo su obra. Un reto mayúsculo hecho realidad gracias a la combinación de belleza y funcionalidad que ofrece Neolith®

Neolith® , siempre a la vanguardia del diseño, fue ademas el patrocinador del desfile de la firma Hannibal Laguna en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de moda donde se presentaron las ultimas tendencias, apoyando así la moda española y poniendo de manifiesto el compromiso de la marca con el diseño y la innovación constante.

La relación entre ambas firmas nació a principios del año 2020 cuando Neolith® presentó en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el fashion film “PHANTASIZE” como apertura al desfile de la Colección Otoño – Invierno 2020/2021 de Hannibal Laguna.

Tras esa primera inmersión en el apasionante mundo de las tendencias en la moda, Neolith® quiso estar presente de nuevo el pasado viernes, presentando en primicia estas nueve y exclusivas esculturas en el desfile de la nueva Colección Primavera – Verano 2022 de la firma Hannibal Laguna, en la última edición de MBFWM.

“Cuando descubrí de lo que era capaz Neolith, me enamoré de su potencial artístico y del concepto hiperrealista de sus acabados. Su capacidad de creación es inigualable gracias a la belleza y polivalencia de sus materiales. Sumergirme por primera vez en la apasionante disciplina de la escultura ha sido una experiencia única que ha culminado con elegantes obras de arte y esculturales vestidos de noche”, explica el creador y diseñador Hannibal Laguna.

Neolith® muy presente en disciplinas como el diseño, la arquitectura o la cocina gourmet, se sumerge así en el mundo del arte y la moda a través de esta iniciativa única que pone de manifiesto el diseño exquisito y las prestaciones inigualables de la marca.

“Poder contar con un maestro de la Alta Costura como es Hannibal Laguna, para que plasme su creatividad en estas extraordinarias esculturas hechas con Neolith, es para nosotros un privilegio. El poder reafirmar a través de esta expresión artística, que mundos tan distintos como los materiales de construcción y la alta costura, no están tan alejados”, comenta José Luis Ramón, CEO de Neolith®.

La colección de arte se mimetizó con la propuesta de evanescentes vestidos del creador, y arrancó los aplausos de los allí presentes que pudieron disfrutar de la magia vivida en la pasarela, convertida por unos minutos en el marco de exposición perfecto.

En los próximos meses, Neolith® organizará una exposición inédita para presentar al público la colección de esculturas realizadas con este material noble y natural, que ha revolucionado el mundo de la arquitectura y el diseño. Esta iniciativa artística arrancará en Madrid y seguirá viajando por el mundo para mostrar estas exclusivas obras de arte, junto a algunos de los vestidos más destacados de la última colección de la firma de moda.

