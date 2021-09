Fisioterapia Alameda: los beneficios de la tecarterapia y la osteopatía en fisioterapia Emprendedores de Hoy

Existen distintas disciplinas que, complementadas entre ellas, permiten obtener resultados más efectivos mejorando su calidad de vida de forma más rápida y duradera. En ese sentido, para sanar una dolencia no es suficiente con centrarse en la lesión, sino que es necesario indagar en la causa que está ocasionando el dolor.

El acortar el número de sesiones de tratamiento, también repercute en la inversión económica por parte del paciente.

La fisioterapia trata de solucionar diversas afecciones corporales por medio de terapias físicas. Cuando es posible, se pueden mejorar los resultados trabajando en equipo, aprovechando los beneficios de otras técnicas, como la osteopatía, punción seca, ATM o radiofrecuencia (también conocida como tecarterapia o diatermia).

En Fisioterapia Alameda son conscientes de los beneficios de la conjunción de las distintas disciplinas y cuentan con un equipo multidisciplinar de expertos con una amplia formación.

La osteopatía como complemento para la fisioterapia La osteopatía es una disciplina terapéutica que aborda al paciente de forma integral. Busca el reequilibrio orgánico restaurando funciones que se han perdido o deteriorado y fomenta la autorregulación del organismo generando los estímulos adecuados. Para ello, se aplican diversas técnicas basadas en el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo, reduciendo el dolor, mejorando la movilidad articular, aliviando la tensión muscular y fomentando el suministro de sangre, entre otros beneficios. La fisioterapia y la osteopatía están muy relacionadas entre sí, y cada vez son más los fisioterapeutas que se forman en osteopatía para ofrecer mayores alternativas de tratamiento y mejores resultados a los pacientes.

La tecarterapia en fisioterapia: ¿Cuáles son los beneficios? La fisioterapia también puede ser complementada con aparatos de alta tecnología específicos como la tecarterapia. Tecarterapia, radiofrecuencia, diatermia… son distintos nombres de esta tecnología. Se pueden presentar con distintas marcas, la más conocida es el INDIBA®, por ser utilizada también en centros de belleza con resultados contrastados y evidentes desde la primera sesión.

La tecarterapia trata los tejidos en la profundidad a través de una transferencia eléctrica totalmente indolora que provoca el sobrecalentamiento controlado de la piel. Acelera los procesos naturales antiinflamatorios y de regeneración del organismo estimulando tejidos de zonas muy profundas.

Las terapias físicas convencionales como ultrasonido, onda corta, infrarrojo, láser, microondas, etc. utilizan una emisión desde el exterior y pierden alrededor del 80% de su energía de aplicación.

Algunas de las posibles aplicaciones en fisioterapia son los síndromes dolorosos neurológicos, ciáticas, patologías de la columna vertebral, alteraciones musculares o esguinces, entre otras.

En algunos casos se aplican las ondas electromagnéticas de alta frecuencia en atermia, consiguiendo efectos de estimulación celular similares a los conseguidos con la conocida magnetoterapia, en los casos de edemas óseos, osteoporosis o procesos regenerativos óseos (fracturas o fisuras).

La radiofrecuencia tiene fines médicos y estéticos. En el caso de la medicina estética, la radiofrecuencia es muy utilizada para quemar grasa, combatir las arrugas, eliminar la celulitis o tratar cicatrices favoreciendo la formación de colágeno por nuestro propio organismo.

El manejo de la máquina por un profesional cualificado es fundamental para obtener los mejores resultados, ya que implica un conocimiento profundo de la anatomía y los procesos metabólicos. Por ejemplo, el masaje facial llevado a cabo durante la aplicación de la radiofrecuencia y al final de la sesión, debe seguir la dirección adecuada, ya sea para la eliminación de arrugas como para el drenaje final.

En definitiva, la fisioterapia apuesta cada vez más por complementar sus procedimientos con otras disciplinas para poder ofrecer un tratamiento integral, más amplio y efectivo a sus pacientes. El centro Fisioterapia Alameda cuenta con personal de primer nivel especializado en todas estas disciplinas.

