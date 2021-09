El periodista Graciano Palomo estrena en UDIMA Media, el canal audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, ‘Territorio líder’, una serie de entrevistas a los principales líderes del país, que tendrá una periodicidad quincenal Graciano Palomo, cuyos dos últimos libros, ‘La Larga Marcha’ e ‘Iván Redondo’, son las obras de contenido político más vendidos actualmente en España, inaugurará ‘Territorio líder’ el día 30 de septiembre, con una entrevista en profundidad al filósofo José Antonio Marina, uno de los intelectuales más preclaros de la vida académica española

El autor de la popular columna periodística ‘Palo Alto’ mantendrá en cada ocasión una conversación con líderes conocidos y respetados de la sociedad civil, económica y política de España, quienes aportarán sus análisis y puntos de vista acerca de la realidad nacional, europea y mundial, así como las propuestas para enfrentar los principales retos de la coyuntura.

El espacio de entrevistas será producido por UDIMA Media y se rodará en las instalaciones del Campus de la Universidad UDIMA, que cuenta con un plató de televisión y estudio de radio en los que desde hace años se desarrollan decenas de programas divulgativos de la mano de los más destacados científicos de la institución universitaria, y por donde han pasado, para ser entrevistados, políticos, periodistas, militares, escritores, empresarios o jueces.

A esta dimensión paralela de la UDIMA, volcada en la difusión de contenidos útiles para la sociedad, se suma ahora el prestigioso periodista Graciano Palomo con su serie de entrevistas que, a través de sus invitados, permitirá al espectador tomar el pulso de la actualidad y apuntar aquellos tips que le ayuden a entender el mundo que viene.

La Universidad UDIMA, con creciente presencia en países de Latinoamérica, se propone constituirse como centro líder en excelencia académica con especial relevancia en el mundo de las nuevas tecnologías, sin olvidar los ancestros universitarios y sus valores clásicos.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 17 Grados Oficiales, 34 Másteres Universitarios, un programa de Doctorado, 17 Másteres Profesionales y 361 Cursos y Títulos Propios e Idiomas.