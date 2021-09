Toni & Guy: el kit de productos para reparar el cabello después del verano Emprendedores de Hoy

domingo, 19 de septiembre de 2021, 16:00 h (CET)

Después de haberlo sometido al sol, el agua de mar o de piscina, y a todas las agresiones que, inevitablemente, recibe durante el verano, el cabello debe ser reparado de una forma efectiva. Esta tarea de salvar el pelo del maltrato que ocasionan los rayos UV exige constancia, dedicación y el uso de productos de máxima calidad como los que dispone la reconocida marca Toni & Guy, con el kit “Rutina de Reparación Total”. Un conjunto de productos que permiten pasar de la opacidad al brillo; del cabello reseco a la hidratación y del daño a la revitalización.

Como marca emblemática de la industria europea del cuidado capilar, esta firma nacida en Londres, en 1963, distribuye sus productos en más de 48 países, donde los sectores de la moda y el estilismo los prefieren a la hora de limpiar, nutrir, suavizar, definir, dar textura y volumen, y en general, embellecer el cabello para toda ocasión.

En la página web de esta prestigiosa casa de belleza, mujeres y hombres pueden encontrar una gran diversidad de productos para el cabello que permiten crear un look único, manteniendo el cuidado del pelo, con productos accesibles a todos los presupuestos.

Los tratamientos de Toni & Guy para revitalizar el cabello después de las vacaciones Para esta temporada en la que las melenas necesitan recuperar su salud, la mejor opción es Toni & Guy y su línea de productos para la reparación del pelo, que dispone del kit ”Rutina Reparación total”, el cual incluye como primer paso el Damage Repair Shampoo, un producto que actúa sobre las fibras del cabello para devolverle la fortaleza. Seguidamente, el Damage Repair Conditioner debe aplicarse desde la zona media hasta las puntas y esperar uno o dos minutos, en este tiempo, los signos visibles de daño serán corregidos y podrán apreciarse enseguida.

La función de reforzar la nutrición e hidratación del cabello que ha sido impactado por los rayos UV la cumple el tercer y último producto de este kit reparador: Damage Repair Mask, que se distribuye por todo el pelo mojado y se deja actuar durante tres a cinco minutos, con un resultado increíble de suavidad e hidratación.

Una marca de calidad y con precios accesibles La experiencia de esta casa de cuidado y embellecimiento capilar, reconocida mundialmente como patrocinadora de la London Fashion Week, es el aval para recomendar el uso de otros complementos perfectos para mantener un look fashion mientras actúan los productos reparadores. Tales referencias del catálogo online también forman parte de las promociones que T&G ofrece con 30% de descuento en esta temporada en la que el verano se despide.

Con el envío gratis a cualquier destino de España por una compra mínima de 36 euros y un servicio eficiente que hará llegar el pedido en el menor tiempo posible, Tony & Guy se muestra como la mejor opción para recuperar el brillo, la suavidad y la vitalidad del cabello en todo momento y para toda ocasión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.