Vuelve a Madrid el Congreso Internacional de Acadelift sobre hilos tensores Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 10:18 h (CET) La Doctora Vicenta Llorca vuelve a reunir a prestigiosos especialistas en el congreso que, debido a la pandemia, no se celebró el año pasado La academia Acadelift, fundada por la prestigiosa doctora Vicenta Llorca ha elegido este año Madrid para celebrar un evento que tiene como características la innovación y la formación de élite de médicos mundialmente reconocidos. La última vez que tuvo lugar este encuentro fue justo antes de la pandemia, en el año 2019, no pudiéndose celebrar en 2020 por razones sanitarias pero, dada la situación actual, la acreditada academia, ha decidido volver para volver a dar conocer los mejores avances en la técnica de los hilos tensores.

La Academia ACADELIFT, que reúne a médicos internacionales de todos los continentes expertos en el lifting no quirúrgico con hilos reabsorbibles PDO (polidioxanona) celebrará su VIII Curso Internacional PDO Experts, en la bella ciudad de Madrid. El programa es inminentemente práctico, tratamientos faciales, corporales, liftting de cejas (foxy eyes), nariz, rejuvenecimiento de la piel, en combinación con otros tratamientos. El formato es presentación de casos clínicos en vídeo durante el día 24 y prácticas de élite "mano a mano". Coordinado por la Dra. Vicenta Llorca, pionera en hilos PDO reconocida mundialmente y un plantel de speakers de lujo de diversos países como la doctora Paloma Tejero, el doctor Francesco Bernardini, el doctor Enrique Lorente, el doctor Alejandro Coello, el doctor Ricardo Gutiérrez, el doctor Miguel Miñana, el doctor Martín Rampone, la doctora Fabi Carrasco, el doctor Leslie Ortner, el doctor Sergio Escobar y la doctora Florencia Paniego, entre otros.

Sobre Vicenta Llorca

Todo un referente a nivel mundial dada su dilatada y enérgica carrera de más de 20 años en los campos de la investigación y la docencia.

Vicenta Llorca además centra parte de su actividad en los ámbitos universitarios, científicos y profesionales dado su carácter comunicador, afable y sin perder jamás el método empírico.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante (1985)

// Máster en Atención Primaria

// Curso Especialización en Emergencias

// Especialización Superior en Medicina Estética

// Titulada en Curso de Adaptación Pedagógica

// Experta en Medicina Antienvejecimiento por el Hospital Gómez Ulla

// Especialista en Nutrición, Medicina Estética y Medicina Antiaging (Rejuvenecimiento)​

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.