Aromatherapy Associates, la marca líder en aromaterapia a nivel mundial, lanza su nueva Home Collection

La nueva colección para hogar de la firma británica apuesta por la tecnología de difusión de los spas para crear paisajes olfativos sensoriales y por la cera de soja 100% natural Conocida por ser la marca de cabecera de los mejores spas del mundo y firma fetiche de Lady Di, Aromatherapy Associates continúa su apuesta por hacer extensiva su filosofía de bienestar al hogar, con una nueva colección que envuelve los gestos cotidianos en experiencias sensoriales.



En una época en la que cada vez se es más conscientes de la importancia de mantener un equilibrio saludable entre la mente y el cuerpo y el papel fundamental que juegan los sentidos en esta ecuación, Aromatherapy Associates ha desarrollado una nueva y excepcional colección de productos para el hogar que actúan creando una experiencia a varios niveles desde la percepción sensorial. Un viaje hacia el bienestar que pasa por adaptar el ambiente del hogar a las necesidades y estados emocionales de cada momento.



No todos los días son iguales, ni todos los días se sienten igual, por ello, la firma británica amada por Lady Di, quien usaba uno de sus aceites de baño como perfume para sentirse mejor y poder afrontar su asistencia a grandes eventos, presenta una colección completa para lograr modular el ambiente del hogar en función de las necesidades. Un objetivo que han logrado gracias a un innovador difusor, junto a cinco aceites esenciales puros y cuatro variedades de velas de aromaterapia. Todos ellos, diseñados para proporcionar experiencias multisensoriales que envuelven y cautivan los sentidos logrando un bienestar único.

THE ATOMISER

El olfato, el más agudo de los sentidos, es capaz de hacer que los olores viajen directamente al subconsciente. 'The Atomiser', pieza central de la colección, está inspirado en la tecnología de difusión de los Spas y supone un importante avance técnico, ya que difunde las mezclas de aceites esenciales puros 100% naturales directamente desde el envase, lo que permite cambiar de aroma al instante adaptándolo a las diferentes necesidades y estados de ánimo de día, creando un paisaje olfativo sensorial. No utiliza ni agua ni calor, logrando que la pureza de los aceites se mantenga.



Su mecanismo dispersa una fina niebla directamente desde el elegante diseño de cerámica blanca usando la tecnología de nebulización, que utiliza aire presurizado para dispersar y difundir los aceites esenciales líquidos en el aire. Una vez cargado, es totalmente portátil, lo que significa que puede utilizarse por toda la casa: para despertarse con un soplo de aire fresco en la cocina con la mezcla Breathe mientras se disfruta de un agradable desayuno; reviviendo y relajando los sentidos al caer la tarde leyendo un libro el salón con De- Stress; o justo antes de acostarse envolviendo la habitación con Deep Relax, para disfrutar de un sueño placentero y tranquilo.

The Atomiser de Aromatherapy Associates

Precio: 139€ Disponible en purenichelab.com

ACEITES ESENCIALES PUROS

Las potentes composiciones de aceites esenciales envolverán los sentidos, permitiendo crear mezclas personalizadas contra el estrés de las jornadas intensas o con los aromas que reactivan la mente, gracias a sus diferentes opciones de aromaterapia para las distintas estancias de la casa. Sólo con introducir el aroma específico que se requiera para aromatizar los distintos momentos del día o de la noche, el ambiente cambiará. Además, sus exclusivos aromas pueden ser usados durante el baño, aplicando unas gotas sobre el agua, para poder deleitarse al mismo tiempo con un baño reparador.



Cinco variedades componen este paisaje olfativo:

DEEP RELAX: Una mezcla de vetivert, manzanilla y sándalo crea un ambiente relajante y reconfortante.

Una mezcla de vetivert, manzanilla y sándalo crea un ambiente relajante y reconfortante. DE-STRESS: Una mezcla de incienso, manzanilla silvestre y petitgrain crea un ambiente de claridad, calma y concentración.

Una mezcla de incienso, manzanilla silvestre y petitgrain crea un ambiente de claridad, calma y concentración. REVIVE: Una mezcla de pomelo, bergamota y neroli crea un ambiente revitalizante, refrescante y vigorizante.

Una mezcla de pomelo, bergamota y neroli crea un ambiente revitalizante, refrescante y vigorizante. BREATHE : Una mezcla de eucalipto, árbol del té y pino crea un ambiente refrescante y despejado.

: Una mezcla de eucalipto, árbol del té y pino crea un ambiente refrescante y despejado. FOREST THERAPY: Una mezcla de pimienta rosa, ciprés y madera de Ho crea un ambiente restaurador y enriquecedor. Aceites esenciales de Aromatherapy Associates

Precio:29,50€. Disponibles en purenichelab.com

VELAS DE AROMATERAPIA

Estas velas están fabricadas con cera de soja 100% natural y mechas de algodón de origen sostenible, tienen un proceso de fabricación artesanal. Vertidas a mano en Reino Unido en un lujoso envase de cerámica y mezcladas con el equivalente de hasta 2 botellas de aceites esenciales, aportan una sensación de calma en cualquier espacio. Cada vela inunda la estancia con más de 40 horas de momentos de bienestar para reiniciar la mente y el cuerpo.



Cuatro opciones para cubrir distintas necesidades:

DEEP RELAX: Una mezcla de vetivert, manzanilla y sándalo crea un ambiente de descanso, relajante y reconfortante.

Una mezcla de vetivert, manzanilla y sándalo crea un ambiente de descanso, relajante y reconfortante. DE-STRESS: Una mezcla de incienso, manzanilla silvestre y petitgrain crea un ambiente de claridad, calma y concentración.

Una mezcla de incienso, manzanilla silvestre y petitgrain crea un ambiente de claridad, calma y concentración. REVIVE: Una mezcla de pomelo, bergamota y neroli crea un ambiente revitalizante, refrescante y vigorizante.

Una mezcla de pomelo, bergamota y neroli crea un ambiente revitalizante, refrescante y vigorizante. ROSE: Una mezcla de Rosa, Geranio y Palmarosa crea un ambiente cálido, reconfortante y enriquecedor. Velas de Aromatherapy Associates

Precio: 61€. Disponibles en purenichelab.com