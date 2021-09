Productos Monti: "La vuelta al cole es más divertida y saludable con los snacks artesanos" Comunicae

lunes, 20 de septiembre de 2021, 08:06 h (CET) Las vacaciones de verano son una etapa de libertad y disfrute, pero también una época de descontrol y cambios en la dieta. Pero existe un remedio eficaz contra el síndrome postvacacional y para una vuelta a la rutina más divertida El síndrome postvacacional es un hecho al que hoy en día se le está dando cada vez más importancia. Aunque a día de hoy el síndrome postvacacional no se considera una enfermedad, este efecto transitorio de la modernidad puede repercutir en la calidad de vida de las personas, sobre todo en niños. La vuelta al cole hace sentir a los niños abrumados e intranquilos y requiere un período de adaptación que en ocasiones resulta de todo menos ameno. Ha llegado el momento de dejar a tras la toalla, el bañador, las gafas de sol, los castillos de arena y el flotador. A medida que va pasando septiembre comienza a irse el calor y apetece más disfrutar y quedarse en casa.

Lo más importante tras las vacaciones de verano es tachar esos malos hábitos descontrolados del verano y comenzar con la vida saludable, cuidar el cuerpo y realizar actividades. Poco a poco y sin prisa es aconsejable ir encendiendo los motores de los niños para que estos comiencen con sus rutinas y actividades extraescolares. Por lo que, es recomendable comenzar con estas actividades de forma progresiva. No obstante, la alimentación saludable depende de los padres. Productos Monti, una empresa dedicada al sector alimentario desde hace 52 años, recomienda seguir unos hábitos dietéticos saludables, pero sin caer en el rigor y en lo estricto. Se trata de proveer a los niños una alimentación divertida y desenfadada.

“Desde nuestros comienzos hemos tratado siempre de fabricar un snack saludable, siendo conscientes de todo lo saludable que puede ser un producto así. Nuestras materias primas están cuidadosamente seleccionadas para fabricar un producto de calidad. Además, en Productos Monti contamos con una gama de productos BIO, con ingredientes que proceden de la agricultura ecológica. Sabemos lo importante que es proveer una alimentación saludable a los niños y también que la vuelta al cole será mucho más divertida y saludable con un snack artesano”, explica Productos Monti.

Además, Productos Monti afirma que, si los niños van a comerse unas patatas fritas, lo mejor será que estas sean, al menos, fabricadas con una materia prima de calidad. Lo más recomendable es que estos productos artesanos se mezclen sabiamente con otros productos vegetales, como por ejemplo verduras, frutos secos, legumbres, etc. Productos Monti cuenta también con una gama de productos integrales, para que, de esta manera, se pueda alimentar a los niños con un snack divertido, sabroso y repleto de nutrientes y cereales.

