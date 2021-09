El popular cóctel Margarita de La Llorona Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Con el paso de los años, el Margarita se ha convertido en una de las bebidas más populares en todo el mundo. Gracias a su modo de preparación relativamente sencillo, a la sensación de frescura que genera y a su aspecto divertido, esta bebida es ideal para salir con amigos a disfrutar.

Su difusión internacional ha hecho que adquiera diversas maneras de ser preparado y servido, por lo que en ocasiones no es sencillo encontrarse con un Margarita original, auténtico y de alta calidad.

La Llorona Mexican food experience de Linares es uno de los pocos restaurantes donde es posible apreciar un Margarita con todo el sabor de sus orígenes; y lo que es mejor, acompañado de una deliciosa comida mexicana.

La bebida ideal para acompañar un excelente manjar El Margarita es básicamente un cóctel elaborado con tequila, triple seco y jugo de limón. Se puede servir con hielo agitando la bebida; mezclada con hielo en frappé o sin hielo; siempre con sal en el borde del vaso. Internacionalmente, se ha hecho común incluso para los bartenders más especializados servir Margaritas en prácticamente cualquier recipiente de vidrio, pero la bebida tradicional se sirve en la copa de Margarita, llamada con el mismo nombre, que es algo así como una copa de sombrero al revés.

El Margarita es un cóctel que se sirve frío y brinda una sensación de frescura que es ideal para pasar ratos agradables y divertidos. Es muy común que se sirva en eventos casuales donde no es necesaria tanta formalidad y lo que se busca es generar el ambiente para fortalecer la familiaridad entre los invitados.

Suele servirse en reuniones familiares al aire libre y bajo la luz del sol, en eventos de clima tropical e incluso cuando se está disfrutando cerca de la piscina. Asimismo, es común encontrarlo en clubes nocturnos, discotecas y en algunos eventos artísticos que requieran un trago.

Disfrutar de un auténtico Margarita en La Llorona En el restaurante mexicano La Llorona de Linares se encuentra uno de las mejores Margaritas de todos los restaurantes mexicanos en España: tequila banco, licor cointreau, zumo de lima, zumo de naranja y hielo picado son los ingredientes precisos para preparar esta excelente bebida con toda la particularidad que le ofrecen los colaboradores de La Llorona. Además de ofrecerle a sus clientes el Margarita clásico, también se puede encontrar una enorme variedad de sabores de frutas tropicales en sus Margaritas como frutos del bosque, piña con coco, kiwi y pepino, etc.

Para acompañar un Margarita y tener la experiencia completa, La Llorona de Linares es conocido por servir muchas de las excepcionalidades gastronómicas de la tradicional cocina mexicana. Su servicio destaca por ofrecer una atención de primera y comida de alta calidad. Sorprendentes burritos, tacos deliciosos, enchiladas que hacen agua la boca, son algunas de las tantas recetas de comida tradicional mexicana que se pueden encontrar en este lugar.

