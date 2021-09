El COACM ha celebrado su primera Junta de Gobierno presencial desde el comienzo de la pandemia

La sede de la Demarcación de Cuenca fue el lugar elegido para celebrar la primera reunión presencial de una Junta de Gobierno del COACM desde principio de 2020, recuperando así una cierta normalidad, no exenta de prudencia en forma de las pertinentes medidas antiCOVID19. En ella, se ratificó el apoyo del Colegio a la plataforma 'Cuenca por el tren' y, entre otras cosas, se eligió el logotipo ganador que identificará el nuevo Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha convocado por el COACM El pasado martes se celebró la primera Junta de Gobierno presencial del Colegio Oficial de Arquitectos de Castila–La Mancha desde que diera comienzo la pandemia a principios de 2020. La reunión se desarrolló, cumpliendo todas las medidas de seguridad en cuanto al COVID19, en la sede de la Demarcación de Cuenca del COACM.

En esta cita tan significativa, por lo que supone volver a las reuniones presenciales, la Junta Directiva de la Demarcación de Cuenca se reunió con la Junta de Gobierno de COACM, para tratar algunos temas más específicos de la provincia.

Uno de los asuntos abordados fue el apoyo de la demarcación anfitriona a la Asociación 'Cuenca por el Tren'. En la reunión participó Carlos Arteche, alcalde de Carboneras de Guadazaón, como representante de esta Asociación. “A nosotros nos interesa mucho, no solo que se mantenga esta línea de ferrocarril, si no que se incrementen las frecuencias de los trenes. Contar con este transporte público es fundamental para la vertebración de un territorio gravemente afectado por la despoblación. La labor de la conexión por vía férrea Cuenca-Utiel como medio de comunicación de la comarca tiene un valor que va mucho más allá de los costes económicos de los servicios”, afirma Juan José Ramón Vindel, presidente de la Demarcación de Cuenca.

La Demarcación de Cuenca del COACM ya mostró su apoyo a esta línea de ferrocarril anteriormente con el proyecto “Serranía en Vía”, para la recuperación de las estaciones de tren de la línea, algunas de las cuales son edificios notables construidos a principios del siglo XX, proyectados por Secundino Zuazo. Asimismo, en el año 2017, la Demarcación trabajó junto a la Diputación Provincial de Cuenca en la elaboración del 'Plan de Revitalización de la Línea Ferroviaria Cuenca-Utiel y Recuperación de sus apeaderos'. Por último, el pasado 20 de abril, igualmente en Junta de Gobierno, pero entonces celebrada de manera telemática, fue el COACM, a nivel regional, el que adoptó el acuerdo de adherirse y apoyar a la agrupación 'Cuenca por el Tren', en defensa de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, no solo por el valor de su patrimonio industrial sino también por su influencia decisiva en la vida del medio rural conquense.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno del COACM repasó cuestiones como el nuevo Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla–La Mancha convocado por el colegio regional. La convocatoria del Premio se abrirá el próximo mes de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, de manera que en la misma reunión, la Junta de Gobierno eligió el logotipo ganador del concurso convocado con esta finalidad, que será la imagen del evento, así como la escultura que distinguirá a los premiados.

También se informó de los últimos contactos mantenidos con la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, al respecto de la inminente publicación, por parte del Gobierno central, del decreto que regirá las ayudas a la rehabilitación. A partir de ese momento, la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha deberá redactar su propia convocatoria. “COACM colaborará en la medida de lo posible con la administración para contribuir a la mejor gestión de los fondos que lleguen. Somos plenamente conscientes de que va a ser un momento decisivo para la recuperación económica de Castilla-La Mancha a todos los niveles, por lo que pondremos a disposición de la Junta de Comunidades nuestras oficinas de ayuda rehabilitación, arquitectos especializados en la materia a través de las bolsas de trabajo, y les ofreceremos nuestra colaboración para la revisión de los expedientes mediante los informes de idoneidad técnica. Continuaremos nuestro esfuerzo en la difusión de esta convocatoria que va a suponer una inyección de ayudas muy importante para la región y un fuerte impulso económico en este periodo de crisis post COVID19”, señala Elena Guijarro, decana del COACM, que presidió la Junta de Gobierno.

Por último, en la misma reunión se confirmó que tanto el grupo de trabajo de Ciudades Patrimonio, surgido a partir de una iniciativa de Carlos Rojo, presidente de la Demarcación de Toledo del COACM, como el Pleno del CSCAE se reunirán los días 13 y 14 de octubre en Sigüenza, en apoyo a la candidatura de la Ciudad del Doncel y su entorno a Patrimonio Mundial. Todos los miembros de la Junta de Directiva de COACM asistirán a la reunión el día 13. “Esta será una cita muy importante de apoyo a la candidatura de Sigüenza y su entorno como Patrimonio Mundial. El Colegio de Arquitectos de Castilla–La Mancha tiene el deber de trabajar por salvaguardar el rico patrimonio de la región y por eso estaremos presentes en una reunión que puede suponer un impulso no solo para la candidatura si no una oportunidad de dar vida a la comarca y ser consecuentes en la lucha contra la despoblación”, afirma Juan José Ramón, cuya aportación desde Cuenca, que ya es Patrimonio Mundial, resultará decisivo, como también lo será la aportación de Carlos Rojo, no sólo por su condición de líder del grupo de trabajo del CSCAE, sino también por provenir de Toledo, igualmente Patrimonio Mundial.