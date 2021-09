Control de Plagas Galán, empresa profesional de control de plagas en Murcia

Son conscientes de que cada solución debe estar adaptada no sólo al tipo de plaga que se de, sino también al tipo de entorno en que se desarrolle y al tipo de cliente que la esté sufriendo. Su filosofía de trabajo se basa en una metodología flexible La empresa se fundó hace más de 40 años. Desde entonces, el equipo ha desarrollado una metodología única que se basa en soluciones no invasivas, no tóxicas y no agresivas en el control de plagas en Murcia. Se proponen protocolos de actuación 100% adaptados a cada caso. El proceso de trabajo se inicia con una fase de análisis y detección de incidencias. A partir de ahí establecen un diagnóstico y se trazan una serie de líneas de actuación.

Además, no sólo abordan las fases de prevención, localización y erradicación de plagas. También se ceden especial importancia a la documentación de cada supuesto y se elabora un seguimiento para medir resultados y adaptar las soluciones con la máxima precisión.

Control de Plagas Galán es el resultado de una plantilla cualificada y especializada. Su personal está compuesto por profesionales en posesión de las certificaciones exigidas por Sanidad. Sus áreas de experimentación y conocimiento no sólo se circunscriben a la erradicación de plagas. Abarcan la biología animal, el comportamiento grupal de plagas o vulnerabilidades intraespécie. Creen en el aprendizaje y por eso cuentan con un sistema de formación continua que garantiza unos mínimos estándares de calidad.

Al final todo ello se refleja en sus valores, su misión y su visión: Valor ecológico, resultados medibles, actualización de metodologías, formación continua y propuestas flexibles y disponibles para cualquier tipo de plaga, vivienda y cliente.

¿Qué tipo de plagas trabajan?

Los problemas de infestación e invasión más habituales suelen estar protagonizados por especies como:

Cucarachas, avispas, hormigas, termitas, procesionarias del pino, aves, roedores, carcoma, chinches, insectos de productos almacenados (IPA), moscas, pulgas y mosquitos.

Su ámbito de actuación es prácticamente total. Ofrecen sus servicios entre los siguientes tipos de espacios y clientes:

Hostelería, hoteles, comercios, administraciones de fincas, oficinas, centros de educación, centros sanitarios, centros de administración pública y viviendas particulares.

Su catálogo de servicios es especialmente extenso, aunque existen algunos campos de actuación más habituales. Sus procedimientos suelen centrarse en:

Fumigación, desratización, desinsectación, desinfección, control de aves, diseño, desarrollo y aplicación de APPCC, tratamientos para todo tipo de maderas, legionella y fitosanitarios.

Su dispositivo de actuación está preparado para ofrecer servicio durante cualquier franja horaria. Están disponibles las 24 horas del día porque son conscientes de que los problemas ocasionados por la proliferación de plagas pueden comprometer la salud pública. Ofrecen asesoramiento, atención y actuación en cualquier momento y en cualquier lugar dentro la provincia de Murcia.

Además, la primera visita de inspección y análisis no esta sujeta a ningún tipo de gasto. Ofrecen un diagnóstico personalizado y a partir de entonces estudian un presupuesto personalizado para cada caso. A partir de entonces comienzan un protocolo de descontaminación.

Prestan servicios para el tratamiento, prevención y localización de plagas a cualquier territorio que se encuentre dentro de la provincia de Murcia.

El crecimiento gradual de su negocio los ha convertido en un referente dentro del sector. Actúan y colaboran con entidades y organismos públicos, así como clientes privados de gran relevancia. Además, cuentan con una cartera de clientes particulares que en la actualidad conforma una casuística de más de "número" plagas resueltas con éxito.

Hoy pueden decir con un gran orgullo, que se han convertido en una empresa de control de plagas en Murcia que posee un know how y una infraestructura únicos. Su propuesta de valor añadido es la más completa que se pueda encontrar dentro de toda la provincia de Murcia. Entienden el concepto de Higiene Medioambiental como el objetivo último para poder garantizar la salud de sus clientes, el buen funcionamiento y conservación de sus instalaciones y la integridad y cuidado de la imagen de marca. Porque entienden que los problemas generados por una plaga pueden ser realmente graves a muchos niveles: A nivel de salud, a nivel económico y a nivel de reputación (especialmente dentro del ámbito comercial).