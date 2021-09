Merel y Alok, los creadores de World Family Ibiza, se dan el "sí quiero" en la boda más auténtica del año Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 17:39 h (CET) Seis hijos y casi tres nietos después, Merel y Alok, la pareja de diseñadores que creó hace dos décadas la firma internacional Wold Family Ibiza, se dio el "sí quiero", el pasado lunes 13 de septiembre, al amparo del atardecer, rodeados de amigos, de familia, de animales y en plena naturaleza ibicenca. La fecha escogida respondía al 25 aniversario de la pareja, que reafirmaban su amor en la boda más mágica y bohemia de Ibiza El fuego, la tierra, el agua y el aire fueron los hilos conductores de este ritual que consagró los elementos esenciales bajo las direcciones Norte, Sur, Este y Oeste, para manifestar el amor y la naturaleza en esta conexión vital. El enlace estuvo oficiado por los maestros de ceremonias y amigos de la familia, John Michell y María Chilena, quienes condujeron este rito único y alejado de todo convencionalismo.

El enlace cobró vida en un auténtico rancho ibicenco, a la sombra de palapas naturales y amparado en la estela de los mandalas, rodeados de caballos, de gatos, de gallinas y de perros y acompañados de invitados procedentes de todas las partes del mundo, entre los que destacaban grandes artistas como los gauchos argentinos o las tribus hindús, creando así una atmosfera única y propia de la marca World Family Ibiza. Una definición perfecta de una auténtica boda bohemia y mística que unió el estilo céltico, con el vikingo y el mexicano, integrados en la naturaleza y esencia ibicenca, con una decoración fresca y artesanal.

El arte y la artesanía como presentes principales

La boda de Alok y Merel representaba todos los viajes de la familia y las diferentes amistades y relaciones del mundo que han establecido entre Argentina, México, Persia, India o Noruega, en la que cada invitado trajo como regalo su arte. Así, la música en directo, distintas proyecciones, bailes, pinturas, cuadros o comida artesanal fueron los presentes más comunes en esta boda atípica, que tenía como requisito principal regalar amor.

Los colores tierra, las plumas, las hojas, las conchas y el lino, fueron los materiales esenciales para crear los vestidos de los novios y de toda la familia, diseñados y confeccionados a mano por la propia Merel e integrados con el concepto de la pachamama.

Una auténtica historia de amor

Merel y Alok se conocieron en 1996 mientras veían atardecer y escuchaban los tambores en la playa de Benirrás, donde sintieron una conexión única. “Éramos dos espíritus libres recién llegados a la isla, nos enamoramos nada más vernos y desde entonces no hemos vuelto a separarnos”, afirma Merel. “Creamos un tipi donde vivir, con nuestras propias manos y aquello supuso el principio de una vida maravillosa: hacíamos hogueras en el interior cada noche y conectamos intensamente con la naturaleza de Ibiza hasta enamorarnos también de esta tierra”, evoca.

“La elaboración de piezas artesanales vino debido a la fuerte necesidad, que crecía en mi interior, de mostrar al mundo todo lo que podía crear”, recuerda la diseñadora. De esta manera, emprendió junto con Alok su primer viaje juntos a Marruecos, donde compraron un camión y recolectaron telas y objetos preciosos para empezar a confeccionar sus primeros bolsos. Apasionados por la creación de esos accesorios llenos del color y de la magia de una de las culturas con más entidad del mundo, volvieron a Ibiza para venderlos de forma improvisada, en la playa de Benirrás. Así nació el primer “puesto” de World Family Ibiza. Su pasión por viajar y por aprender de las diferentes sociedades, además de esa habilidad especial para reconocer la belleza en las cosas auténticas y crear piezas diferentes, fueron cualidades imprescindibles que quisieron transmitirles a sus hijos.

Centrados en la creatividad, en la espiritualidad y en la sensibilidad por los pequeños detalles, trazaron un camino año tras año y siempre juntos, por la India y otros rincones únicos del planeta. De aquellos “mercadillos” espontáneos en las playas pasaron a contar con uno de los puestos favoritos de viajeros y famosos de todo el mundo en el conocido market de Las Dalias, en Sant Carles de Peralta.

En 1999, paralelamente al nacimiento de la marca de moda, “nos reunimos con unos amigos y coincidimos en que en ese momento Ibiza reclamaba un lugar donde ir a disfrutar y compartir, todos juntos, tanto niños como adultos, de una noche de verano bajo las estrellas, en un ambiente abierto y desenfadado”, apunta Alok. Así nació Namasté,una fiesta con la música y con la energía positiva para el público de todas las edades, culturas y clases que hoy continúa celebrándose cada miércoles de la temporada en el jardín de este auténtico mercadillo hippie de Sant Carlos. Una esencia que pudo verse plasmada en la boda más auténtica y hermosa del año.

Sobre World Family Ibiza

World Family Ibiza representa no solamente a una de las familias más icónicas de la isla sino también a una de las marcas de moda más cosmopolitas e internacionales de España. Diseñadores, modelos y músicos, esta auténtica familia de artistas se ha convertido en un referente en la creación de prendas artesanales de estilo boho chic, llenas de color y de vida, e inspiradas en las diversas culturas y sociedades que han conocido desde su nacimiento hace dos décadas.

Desde sus inicios, el estilo único de World Family Ibiza ha logrado captar el interés de las revistas más relevantes del sector como Vogue, Elle, Vanity Fair, u Hola y desfilar en las grandes pasarelas del panorama de la moda internacional y local. Nombres propios como Kate Moss, Naomi Campbell, Paris Hilton, Elsa Pataky, Emma Watson, Úrsula Corberó, Inés Doménech, Paula Echevarría o Mónica Naranjo, entre otras, son asiduas de sus colecciones que dan cada año la vuelta al mundo gracias al carácter cosmopolita de la isla.

